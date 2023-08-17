أنابيلا هلال بثوب عارضة الأزياء لصيحة صيف 2023

شاركت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.



وتألقت أنابيلا هلال بإطلالة لافته جعلتها تبدو مثل النجمات اللامعة في السماء، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بظهر مكشوف، صمم من قماش ناعم باللون الليموني، زين بالكريستال اللامع، عكس الفستان قوامها الممشوق ووزنها المثالي، وتزينت ببعض المجوهرات الراقية.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة بلم خصلاتها للوراء كعكه، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.



أنابيلا هلال



أنابيلا هلال (4 يونيو 1986 -) مقدمة برامج وعارضة أزياء لبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005. شاركت في ملكة جمال العالم في 2006 في وارسو، بولندا.

مشوارها المهني



حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلّت وصيفة أولى. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات، بدأت بتقديم البرامج عام 2007 من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة أل بي سي، كما قدمت برنامج حلوة ومرة على نفس القناة بمشاركة كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة. وقدمت برنامج تلفزيون الواقع «أراب آيدل» بمواسمه الأول والثاني والثالث في إم بي سي ثم إنتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية حيث قدمت العديد من البرامج و منها برنامج ديو المشاهير بجميع مواسمه.

حياتها الأسرية



تزوجت من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب. وقد أقيم حفل الزفاف في 14 تشرين الثاني 2009 في كنيسة مار شربل في ليماسول بقبرص. ولها أربع أولاد هم ماييفا، ولدت عام 2010، ونادر جونيور، ولد عام 2011 وجولا رفقا ولدت سنة 2014 و إيلي ولد سنة 2017.