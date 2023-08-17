حالة الطقس غدًا الجمعة 18 أغسطس 2023

أوضح الخبراء، أن طقس غدًا الجمعة سيشهد تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأكمل الخبراء أن طقس الجمعة، سيسوده هطول أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وقد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة على محافظات مصر:

العظمى الصغرى

درجة الحرارة في القاهرة 33 25

درجة الحرارة في بنهــــا 33 25

درجة الحرارة في دمنهور 32 25

درجة الحرارة في وادي النطرون 33 24

درجة الحرارة في كفر الشيخ 32 24

درجة الحرارة في المنصورة 33 25

درجة الحرارة في الزقازيق 33 25

درجة الحرارة في شبين الكوم 33 25

درجة الحرارة في طنطا 32 24

درجة الحرارة في دمياط 31 24

درجة الحرارة في بورسعيد 31 25

درجة الحرارة في الإسماعيلية 34 23

درجة الحرارة في السويس 33 24

درجة الحرارة في العريش 32 24

درجة الحرارة في رفح 32 24

درجة الحرارة في رأس سدر 35 26

درجة الحرارة في نخل 35 21

درجة الحرارة في كاترين 32 18

درجة الحرارة في الطور 34 27

درجة الحرارة في طابا 37 25

درجة الحرارة في شرم الشيخ 41 29

درجة الحرارة في الإسكندرية 31 23