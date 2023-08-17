تُسبب العنف وضعف النظر| مشاكل خطيرة تسببها المياه الغازية

شرب المياة الغازية من العادات الخاطئة التي يتبعها الكبار والصغار، مما تسبب خطرًا كبيرًا على صحتهم، خاصًة الصغار والحوامل ومرضى الحساسية، وفيما يلي نقدم لك المشكلات التي تسببها شرب المياه الغازية لك ولطفلك.

مشروبات غازية ممنوعة

أضرار المشروبات الغازية على صحتك وصحة طفلك

-تسبب بعض مكونات المشروبات الغذائية اصطراب للغدد الصماء، كما أن حمض الستريك الموجود في الصودا يمكن أن يحتوي على جلوتومات أحادية الصوديوم والتي تعتبر من سموم الدماغ القوية.

-يسبب تركيز الكافيين بشكل عالي جدًا في المشروبات الغازية العديد من المخاطر الصحية وأهمها تنشيط الجهاز العصبي بشكل مبالغ فيه، والشعور بالقلق والاكتئاب.

بالإضافة إلى ذلك، فزيادة نسبة الكافيين تتسبب مشاكل في القلب وتزيد من ضغط الدم، واضطرابات في انتظام ضربات القلب.

-مداومة شرب المياه الغازية يمكن أن يصيب الأطفال بهشاشة العظام، كما أنه يؤثر على التوازن الحمضي القلوي في المعدة.

-وتتسبب المياه الغازية في التهاب للمعدة وبطانة الإثنى عشر إضافة إلى اضطراب إدرار البول.

-إذا قومت بشرب المياة الغازية ستصيب بكل من: الصداع، دوار، غثيان وأحيانا قيء، الأرق وعدم انتظام النوم، عدم وضوح الرؤية، زيادة فرص الإصابة بالسكر، تآكل الأسنان، إدمان الكافيين، التسبب في قرح المعدة، تقرح المرئ، السمنة، هشاشة العظام، تغيير سلوكيات الأطفال والشباب وميلهم للعنف.