مصطفى هدهود يحصل على جائزة شخصية العام في إفريقيا

حصل الدكتور مصطفى هدهود المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة للسيدات تحت 19 عام والمدير التنفيذي لمجمع صالات حسن مصطفى على جائزة شخصية العام في إفريقيا لعام 2023 ضمن جوائزThe Voice Achievers التي يتم تنظيمها في هولندا.

وترشح هدهود للجائزة نظرًا لما قدمه من مساهمات في تطوير الرياضة داخل القارة السمراء من الناحيتين الفنية والإدارية، قبل أن يتم الإعلان عن اختياره فائزًا بجائزة شخصية العام في إفريقيا بشكل رسمي.

ويطير هدهود إلى هولندا خلال الفترة المقبلة من أجل استلام الجائزة في حفل ضخم يتم تنظيمه في هولندا يوم الثامن والعشرين من شهر سبتمبر المقبل.

ويهنئ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، الدكتور مصطفى هدهود بحصوله على هذه الجائزة، والتي تعكس دوره الكبير في تطوير الرياضة داخل القارة السمراء.