طرح Homeworld: Deserts of Kharak مجانًا في متجر Epic Games Store

Homeworld: Deserts of Kharak ستكون متاحة مجانًا في متجر Epic Games Store في وقت لاحق من هذا الشهر. وصلت النسخة التمهيدية لعام 2016 التي حظيت بقبول جيد إلى لعبة Homeworld الكلاسيكية لاستراتيجية الوقت الحقيقي لعام 1999 قبل Homeworld 3 ، والتي من المقرر تقديمها في أوائل العام المقبل بعد عدة تأخيرات. ستكون صحارى خاراك (التي تبلغ عادةً 50 دولارًا أمريكيًا) متاحة للمطالبة بها على واجهة متجر Epic من 24 إلى 31 أغسطس.

تدور أحداث لعبة 2016 قبل أكثر من قرن من أحداث Homeworld في عالم صحراء خاراك. كان الكوكب القاحل موطنًا لشعب كوشان ، وأبطال الشخصيات الأصلية والمركزية لعام 1999 في هذه السلسلة. إنه الإصدار الوحيد من Homeworld الذي ينقل الحركة من الفضاء إلى الأرض بينما تتنقل في التضاريس للحصول على ميزة على Kiith Gaalsien. يعتقد هذا الفصيل الشبيه بالعبادة أن أي شخص يحلم بالسفر إلى النجوم يستحق عقوبة قاسية - وهو أمر يسعدهم جدًا أن يتخلى عنه. تكرّم طريقة لعبها الجذور الإستراتيجية للمسلسل بينما تتكيف مع محاور الحركة المخفضة للعب على الأرض من خلال جعل الارتفاع (التنقل في الهضاب والوديان في الصحراء) نقطة تركيز أساسية.



يمكن أن يمنح التمزق باللعبة مجانًا لعشاق الامتياز شيئًا يدفعهم للتغلب عليهم قبل Homeworld 3 في فبراير 2024 - وسيحب الناشر Gearbox Software بالتأكيد جذب بعض اللاعبين الأصغر سنًا إلى السلسلة التي يبلغ عمرها ربع قرن تقريبًا.

صورة ترويجية ثابتة من "Homeworld: صحارى خراك". دبابة حمراء ببرج على شكل حرف U ترسل انفجارات نارية نحو الأعداء البعيدين. بيئة الصحراء ، 2016 رسومات ألعاب الكمبيوتر.



ركبت سلسلة Homeworld على قطار IP الدوارة منذ ذروة نوع RTS في أواخر التسعينيات / أوائل القرن العشرين. بعد استقبال اللعبة الأول الذي نال استحسان النقاد ، قدم المطور الأصلي Relic Entertainment لعبتين أخريين (تم الترحيب بهما أيضًا): توسع وتكملة مناسبة. ومع ذلك ، بعد لعبة Homeworld 2 لعام 2003 ، اشترت THQ شركة Relic وفشلت في إنتاج لعبة Homeworld واحدة تحت ملكيتها.

لم تحصل السلسلة على إيجار آخر مدى الحياة إلا بعد طي THQ وفازت Gearbox Software بمزاد عام 2013 لتأمين حقوقها. أعاد صانع Borderlands إحياء الملحمة بإصدارات مُعاد تصميمها من العناوين الكلاسيكية. تبعتها صحارى خاراك بعد فترة وجيزة ، وتم الإعلان أخيرًا عن Homeworld 3 في عام 2019 ، باستخدام حملة تمويل جماعي لجمع الأموال وقياس اهتمام المستهلك. بعد عدة تأخيرات ، ستصل الدفعة الثالثة التي طال انتظارها (نأمل) في الشتاء المقبل.

تتطلب المطالبة بلعبة الكمبيوتر من 24 إلى 31 أغسطس حساب Epic Games. خلال ذلك الوقت ، يمكنك الانتقال إلى صفحة متجر Deserts of Kharak في متصفح أو استخدام Epic Games Launcher لاستردادها.