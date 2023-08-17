السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لموظف تاجر في الهيروين

عاقبت المحكمة الجنائية في الدائرة الرابعة عشر بمدينة أسيوط موظفًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه بسبب تجارته في مادة الهيروين المخدرة في منطقة الوليدية بقسم ثان أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وبمشاركة المستشار روميل شحاتة أمين الرئيس بالمحكمة، والمستشارين عمرو محمد الملطاوي، نائب رئيس المحكمة، وضياء الدين أحمد دهيس، عضو المحكمة، وبحضور أمانة السر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تعود تفاصيل القضية رقم 10009 لعام 2022 في جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للرائد أحمد حسن، مساعد مباحث قسم ثان أسيوط، بشأن قيام "محمد.م.م"، البالغ من العمر 44 عامًا، وهو موظف يقيم في منطقة الوليدية، والذي سبق اتهامه في قضيتي تبديد، بالتجارة في المواد المخدرة.