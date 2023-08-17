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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أسهل طريقة لعمل ساندويتشات سوسيس بالبصل

ساندويتشات سوسيس
ساندويتشات سوسيس

ساندويتشات السوسيس من الأكلات السريعة التي يمكنك تحضيرها في دقائق، إذا شعرت بالجوع في أي وقت، لذلك نقدم لك أسهل طريقة لتحضيرها.

 

طريقة عمل ساندويتشات السوسيس

المقادير

- طماطم : حسب الرغبة (مقطعة شرائح)

- البصل الأحمر : 1 حبة (مقطع شرائح)

- ملح : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- السوسيس : 500 غراماً

- الخبز : حسب الحاجة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

 

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طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي النقانق جيداً مع البصل، والطماطم، والملح، وعصير الليمون.

ضعي المكونات في المقلاة على نار متوسطة مع الزيت، واتركيها إلى أن ينضج السوسيس ثم ضعيه بالخبز وقدميه.

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