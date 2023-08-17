عودة الدوسري والمفرج لتدريبات الهلال السعودي

عاد الثنائي متعب المفرج وخليفة الدوسري إلى تدريبات فريق الهلال السعودي حيث شاركا بشكل جزئي قبل أن يكملا برنامجيهما التأهيليين.

واستأنف الهلال تدريباته الجماعية، اليوم الخميس، بعد الراحة لمدة يومين التي منحها لهم خورخي خيسوس المدرب الأجنبي، وتركزت التدريبات على الجوانب اللياقية والتكتيكية، وقام اللاعبين بمناورة فنية.

وواصل سلمان الفرج وصالح الشهري وعبد الإله المالكي البرنامج العلاجي والتأهيلي المعد لهم قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

يستعد الهلال لمواجهة الفيحاء يوم السبت المقبل، في إطار الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الهلال قد افتتح الدوري السعودي بفوز مستحق على أبها بثلاثية مقابل هدف.

أعلن نادي الهلال السعودي، منذ قليل، مدة غياب المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، دون تحديد موضع إصابته.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال أن كوليبالي سيغيب عن صفوف الزعيم لمدة تترواح بين أسبوعين إلى ثلاثة ما يشير إلى غياب المدافع السنغالي عن أربع مباريات هم الفيحاء والرائد والاتفاق والاتحاد.

وارتدى كوليبالي قميص الهلال في 6 مباريات منذ انضمامه إلى النادي قادما من تشيلسي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي.