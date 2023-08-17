مطران أسيوط يستقبل مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد ومدير الأمن

استقبل الأنبا يوأنس، مطران أسيوط وتوابعها، ورئيس دير السيدة العذراء مريم بدرنكة، اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، لتقديم التهنئة بمناسبة صيام العذراء.



كما تفقدوا الأكمنة الشرطية والخدمات الأمنية في احتفالات الأقباط بمولد دير العذراء بجبل درنكة، وذلك بوجود إجراءات أمنية مشددة للتأكد من يقظة الخدمات وتواجدها في أماكنها، وفحص المترددين عن طريق البوابات الإلكترونية.



وتفقدوا الأكمنة الشرطية على طريق الدير، وقرروا تعزيز الخدمات الأمنية لفرق وقوات المباحث الجنائية والمرور، برئاسة العميد إسماعيل المحرزي، مدير المرور بأسيوط، لمواجهة أي أحداث أو حرائق أو اختراقات أمنية تؤثر على الاحتفالات، وتم التنسيق مع مسؤولي الصحة والإسعاف والمحافظة لتوفير كل الإمكانيات.



ووجه مدير الأمن بضرورة رفع درجة الاستعداد واليقظة لجميع القوات المعينة، وعدم التهاون في الإجراءات الأمنية وعدم دخول أو وقوف السيارات بمحيط الدير أو داخله، وتشغيل الكاميرات على أسواره وداخله.



ويواصل الأقباط زيارتهم لدير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة بأسيوط للاحتفال بمولد السيدة العذراء، وتستمر الزيارات حتى 21 أغسطس.