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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس جامعة القاهرة ينعى أحمد الجزار عميد آداب المنيا سابقًا

أحمد الجزار
أحمد الجزار

ببالغ الحزن والأسى، نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور أحمد الجزار أستاذ الفلسفة الإسلامية والتصوف بكلية الآداب جامعة المنيا، وعميد كلية الآداب سابقًا، ومقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.

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ويعرب رئيس جامعة القاهرة عن تعازيه لأسرة جامعة المنيا وكلية الآداب، وأسرة الفقيد أحمد الجزار، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقال رئيس جامعة القاهرة عن الفقيد الدكتور أحمد الجزار إنه كان نموذجًا إنسانيًا نبيلًا ويتمتع بأخلاقيات عالية، علاوة على أنه نموذج أكاديمي يعمل في إطار التقاليد الجامعية الرصينة، وصاحب أبحاث رصينة.

من هو أحمد الجزار؟ 

يذكر أن الدكتور أحمد الجزار له إسهامات علمية وأضاف للمكتبة العربية العديد من الكتب المرجعية أهمها: الفكر المصري المعاصر والتصوف، الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي، الإمام المجدد ابن باديس والتصوف، الله والإنسان عند الأمير عبد القادر الجزائري. 

كما حرر الدكتور أحمد الجزار 20 مادة علمية لعشرين شخصية في موسوعة أعلام الفكر العربي الإسلامي، كما حصل الجزار على جائزة جامعة المنيا التشجيعية في العلوم الإنسانية عام 2004 تقديرًا لجهوده العلمية.

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