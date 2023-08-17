رياض محرز يسجل أول أهدافه مع الأهلي ويصل إلى 137

سجل النجم الجزائري رياض محرز أول أهدافه مع أهلي جدة السعودي في الموسم الحالي وذلك في شباك الخليج في إطار الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.

هدف رياض محرز مع الأهلي يحمل رقم 137 خلال مسيرته مع الأندية، حيث سجل 78 هدفا مع مانشستر سيتي و48 مع ليستر سيتي و10 أهداف مع لوهافر الفرنسي.

نجح فريق نادي الأهلي السعودي في التقدم على نظيره الخليج في الشوط الأول من المواجهة الجارية بين الفريقين، بهدفين دون مقابل، على ملعب ستاد محد بن فهد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين بمواجهات الموسم الحالي 2023 – 2024.

فرض الأهلي السيطرة في الشوط الأول على الخليج وكانت الهجمات لصالح الراقي والاستحواذ على اللعب أيضًا ليتمكن الجداوي من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 9 عن طريق اللاعب روجر إيبانيز، بعد جملة فنية رائعة ما بين رياض محرز وأزجان اليوسكي قبل أن يسلجها المدافع الجديد.

وأضاف رياض محرز الهدف الثاني للراقي في شباك الخليج عند الدقيقة 46 باللحظات الاخيره من الشوط الاول.

بتلك النتيجة يكون النادي الاهلي في المركز الاول برصيد 6 نقاط من الانتصار الثاني على التوالي، بينما يتوقف رصيد نادي الخليج بدون نقاط في المركز في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

ويمتلك النادي الاهلي على مقاعد البدلاء أما الخليج كل من محمد الربيعي وابراهيم الزبيدي وفهد الحمد وبسام الحريجي وعلي الاسمري ومحمد المجحد وعبدالله المقرن وسميحان النابت.