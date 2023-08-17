X يضيف التحقق من الهوية من أجل منع انتحال الهوية

يبدو أن X يعمل على ميزات جديدة للتحقق من الهوية بعد عدة أشهر من تفشي انتحال الهوية الذي أدى مؤقتًا إلى إخراج خطط التحقق المدفوعة للشركة عن مسارها. تعمل المنصة الآن على ميزة تحقق إضافية تتطلب من المستخدمين تحميل نسخة من بطاقة الهوية الصادرة عن الحكومة والتقاط صورة شخصية ، وفقًا للقطات التي شاركها باحث التطبيق نيما أوجي.

اكتشف أوجي ، الذي غالبًا ما يكشف عن ميزات لم يتم طرحها في X ، شارة "تم التحقق من الهوية" على ملف تعريف Musk في وقت سابق من هذا الشهر. الآن ، اكتشف رسالة داخل التطبيق توضح بالتفصيل كيفية عملها ، مما يشير إلى أنه ربما يقترب من الإطلاق الرسمي. تقول: "تحقق من حسابك من خلال تقديم بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية". "يستغرق هذا عادةً حوالي 5 دقائق." يوضح أن المستخدمين سيحتاجون إلى تقديم صورة لبطاقات هويتهم وصورة شخصية.

يبدو أن X تدخل في شراكة مع شركة Au10tix "لاستخبارات الهوية" التابعة لجهة خارجية في هذه الميزة. تلاحظ المطبوعة الدقيقة أن المعلومات التي يتم مشاركتها للتحقق ستراها Au10tix بالإضافة إلى X. سيحتفظ X بـ "صور الهوية ، بما في ذلك بيانات المقاييس الحيوية ، لمدة تصل إلى 30 يومًا" وستستخدم المعلومات "لأغراض السلامة والأمن ، بما في ذلك منع انتحال الهوية ".

لم يرد أحد ممثلي Au10tix على الفور على طلب للتعليق. يعلن موقع الشركة على الويب عن "عملية تحقق مدتها 8 ثوانٍ دون حتى مشاركة بشرية جزئية" و "تقنية هي الأولى من نوعها لاكتشاف أنماط الاحتيال الاصطناعية على مستوى العالم". تقول الشركة إنها عملت سابقًا مع شركات مثل Google و PayPal و Uber.

لم يستجب X لطلب التعليق. لكن الميزة تشير إلى أن الشركة تبحث عن طرق جديدة لمكافحة انتحال الهوية على المنصة. في الوقت الحالي ، يقدم X حالة تم التحقق منها لأي شخص يدفع مقابل اشتراك X Premium (المعروف سابقًا باسم Twitter Blue).

لا تجري الشركة عمليات التحقق من الهوية الخاصة بها ، على الرغم من أنها نفذت بعض الإجراءات الوقائية ، مثل ميزة المؤسسات التي تم التحقق منها. ومع ذلك ، فإن بعض منتحلي الشخصية ما زالوا قادرين على التسلل. تم استغلال التحقق أيضًا من قبل العديد من المحتالين ، لا سيما محتالو التشفير ، الذين يستخدمون الرؤية الإضافية التي تأتي مع اشتراك X premium لرفع مشاركاتهم. ليس من الواضح ما إذا كانت إضافة عمليات التحقق الاختيارية للهوية ستحل هذه المشكلات تمامًا ، ولكنها قد تجعل التعرف على بعض المخادعين ومنتحلي الهوية أسهل قليلاً.