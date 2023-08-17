كشفت منال عوض، محافظ دمياط، عن خطة مستقبلية طموحة لتطوير رأس البر بدمياط، قائلة: إن الاهتمام بمدينة رأس البر، من أهم أولوياتنا، وتبذل المحافظة جهود كبيرة خلال الثلاثة اشهر لاستقبال الزوار في الصيف.

راس البر



أضافت حافظ دميط ، أن هناك 2 مليون زائر في ثلاثة أشهر خلال فصل الصيف، موضحة أن هناك متابعة للخدمات التي تقدم للمواطنين، وتوفير كل ما يلزمهم، بالإضافة إلى متابعة المشروعات التي تتم بالمحافظة.



وأشارت إلى أنها تراعي دائما عند خروجها للمتابعة على أي مشروع يتم تنفيذه بالمحافظة، عدم تعطيل حركة المرور في الشوارع والاستماع للمواطنين، لافتة إلى أنها تتابع المشروعات بكافة ربوع المحافظة ومنها مدينة رأس البر.



وأكدت أن مدينة رأس البر خالية من القمامة والتلوث، قائلة:«دائما أقول إن رأس البر جميلة وراقية لما تملكه من أهمية كبيرة».



وتابعت محافظ دمياط، أن القائمين على مدينة رأس البر، دائما في خدمة المواطن، مؤكدة أن هناك عمليات تطوير تمت بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر، مضيفة أنه تم رفع كفاءة الممشى وتطوير الساحات المختلفة التي تتواجد حوله، كما أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا لبلاج البحر بوجود ساحة المطاعم وإنشاء ساحات للأنشطة المختلفة وهو بحاجة إلى نقلة كبيرة ويتم دراسته جيدا ثم البدء فيه على عدة مراحل.

جاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد.