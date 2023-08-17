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الخميس 17 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ألمانيا تُسلّم منظومة الدفاع الجوي "إيريس تي" إلى أوكرانيا

إيريس تي
إيريس تي

تلقت "كييف"، منظومة الدفاع الجوي "إيريس تي" من ألمانيا، لتعزيز دفاعاتها الجوية، في حين فشلت المنظومة أمام مسيرات "لانسيت" الروسية، حسبما أفاد مدير مكتب الرئيس الأوكراني، "أندريه يرماك"، مساء اليوم الخميس.

وأعلنت أوكرانيا يوم الخميس، أنها تلقت أنظمة "إيريس تي" مضادة للطائرات من ألمانيا، لتعزيز دفاعاتها الجوية.

وقال يرماك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "شكرا جزيلا لشركائنا على إيريس تي.. ستصبح أجواؤنا محمية بشكل أفضل".

هذا وأكدت ألمانيا أنها زودت أوكرانيا بمنظومتين مضادتين للطائرات، من طراز "إيريس تي" بعدما طلبت كييف مرارا من حلفائها الغربيين تعزيز دعمهم العسكري.

منظومة الدفاع الجوي "إيريس تي"

وفشلت منظومة الدفاع الجوي "إيريس تي" أمام مسيرات "لانسيت" الروسية، بحيث ضربت مجموعة "دنيبر" في الأسابيع الماضية، المنظومة التابعة للقوات الأوكرانية بذخيرة "لانسيت" الانتحارية المسيرة.

واكتشفت المجموعة الروسية المنظومة التي حاولت القوات الأوكرانية إخفاءها في مزرعة الغابات، ودمرتها بضربة دقيقة.

كما ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد فيديو، تعرض عمل مسيرات "لانسيت" الروسية الانتحارية، وهي تدمر معدات العدو على نطاق واسع على طول الجبهة بأكملها.

ويُمثل نظام الدفاع الجوي "إيريس تي"، الذي دمرته الطائرة المسيرة الروسية "لانسيت" في أوكرانيا، أحدث أنظمة الدفاع الجوي التي تطورها ألمانيا.

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