الهلال يعلن مدة غياب كوليبالي

أعلن نادي الهلال السعودي، منذ قليل، مدة غياب المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، دون تحديد موضع إصابته.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال أن كوليبالي سيغيب عن صفوف الزعيم لمدة تترواح بين أسبوعين إلى ثلاثة ما يشير إلى غياب المدافع السنغالي عن أربع مباريات هم الفيحاء والرائد والاتفاق والاتحاد.

وارتدى كوليبالي قميص الهلال في 6 مباريات منذ انضمامه إلى النادي قادما من تشيلسي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت مشاركات كوليبالي مع الهلال في البطولة العربية وخسر النهائي أمام النصر ولم يشارك في افتتاح الدوري السعودي في المباراة التي فاز بها الهلال على أبها بثلاثية مقابل هدف.

بذلك ينضم كوليبالي إلى قائمة غيابات الهلال بجانب الكوري هيون سو جانج وخليفة الدوسري ومتعب المفرج.