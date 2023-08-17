تحذير من أدوية مغشوشة بالأسواق (فيديو)

حذر الدكتور علي عبدالله مدير مركز الدراسات الدوائية، من الأدوية المغشوشة والمهربة في الأسواق، قائلا إن خصومات الصيدليات على أسعار الدواء وراءها مخالفات مهنية وجرائم إنسانية.

وطالب خلال مشاركته مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، المرضى بضرورة التأكد من شراء الأدوية من الأماكن المعروفة والمصرح لها بيع الدواء والابتعاد عن الشراء عبر وسائل التواصل المختلفة.

وأشار إلى أن قضية الأدوية المغشوشة ضمن التحديات التي تواجهها صناعة الدواء عالميا ومحليا لمحاربتها ومنعها قبل حدوثها.

سحب 3 أدوية من السوق

وفي سياق متصل، أصدرت هيئة الدواء، منشورًا رسميًا لسحب 3 أدوية من السوق الدوائية في مصر، بسبب أنهم غير مطابقين للتشغيلة الموضحة من قبل الهيئة.

وضبطت الهيئة جميع اﻟﻌﺒﻮات ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ Anschlarin syrup 120 ml، وقالت إنه جرى ضبطه وتحريزه، لأنه غير مطابق للتشغيلة الموضحة من قبل الهيئة، والدواء عبارة عن مكمل غذائي لعلاج الأنيميا.

كما حذرت هيئة الدواء، من العبوات المقلدة من المستحضر الدوائي 5mg/160mg/12.5mg Exforge HCT، وجرى سحب جميع التشغيلات التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة، ويمكن التفرقة بينها وبين الأصلية من خلال مكان طباعة الاسم، ففي العبوة الأصلية الكتابة في الجانب الخلفي، والمغشوشة في الجانب الأمامي.

المستحضر الدوائي يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وطالبت هيئة الدواء من المواطنين، في حالة وجود شكوى معينة، الاتصال على الخط الساخن 15103، المخصص لتلقي كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، والرد عليها بشكل عاجل.

سحبت هيئة الدواء، مستحضر آخر مغشوش في السوق، وهو Twinzol Eye Drop، ويستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم في العين.