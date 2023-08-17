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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل وافل علي خطي مطاعم بلجيكا

وافل بلجيكي
وافل بلجيكي

وافل بلجيكي، يعتبر من ألذ وصفات الوافل من الحلويات الأوروبية المحمصة والمقرمشة، والتي تُحضّر في آلة خاصة على شكل مربعات أو دوائر منقوشة الشكل، وتُزين بأنواع الصلصات الحلوة مثل الشوكولاتة أو السيرب والزبدة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بخطوات سهلة وسريعة.

وافل بلجيكي

مقادير وافل بلجيكي

- سكر : ملعقة كبيرة
- حليب : كوب
- الدقيق الأبيض : كوب
- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة
- الزيت : ملعقة كبيرة
- البيض : 1 حبة
- ملح : رشّة
- الفانيليا : رشّة
- سيرب : حسب الرغبة (للتقديم)
- الزبدة : حسب الرغبة

وافل بلجيكي

طريقة التحضير

اخفقي البيض مع الملح، والفانيليا، والسكر في وعاء.
أضيفي الحليب وامزجي.
أضيفي الطحين،  والبيكنج باودر، ثم أضيفي ملعقة زيت واضربي المزيج حتى يتكون مزيج ناعم وسائل القوام.
في جهاز الوافل، امسحيه بالقليل من الزيت، وضعي كمية مناسبة من المزيج.
اتركي المزيج على نار خفيفة حتى يتحمر.
زيني بالسيرب والزبدة وقدميه ساخناً.

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