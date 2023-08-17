وزيرة الهجرة تؤكد تواصلها المستدام مع المصريين في الخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن استراتيجية الوزارة، بها عدد من المحاور والتي من أهمها محور التواصل المستدام مع المصريين في الخارج، ولذلك جاءت مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، للقائهم بشكل دوري تلتقي فيه بدون وسيط مع الجاليات المصرية في مختلف الدول لمعرفة احتياجاتهم واقتراحاتهم ومطالبهم، في أي مكان في العالم.



ولفتت وزيرة الهجرة، حرصها على التنسيق مع وزارة الخارجية منذ أول يوم توليها المسئولية لصالح المصري بالخارج.



وشددت السفيرة سها جندي على أن أي مصري حول العالم في مختلف الدول لابد أن يشعر بأن دولته تقف بجانبه أينما وجد، مشيرة إلى أن لهذا السبب أيضًا فقد حرصت على التواصل الدائم مع الجاليات المصرية في الخارج للاستماع إليهم، بالإضافة إلى تعريفهم واطلاعهم على كافة الجهود والمميزات التي تعمل وزارة الهجرة على توفيرها وتخصيصها لهم.

مبادرة ساعة مع الوزيرة

جاء ذلك ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، حيث عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيا عبر الفيديو كونفرانس، مع عدد من أعضاء الجاليات المصرية في سويسرا والنمسا وليخنشتاين، لمناقشة أوضاعهم والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم الخاصة بخلق مزيد من الربط بين أعضاء الجالية ووطنهم مصر خلال الفترة المقبلة، بما يلبي احتياجات المصريين في هذه الدول، وذلك بحضور السفير وائل جاد سفير مصر في سويسرا، السفير محمد الملا سفير مصر في النمسا.