أنشطة ثقافية متنوعة وورش فنية بثقافة البحر الأحمر

ضمن الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي يقدمها فرع ثقافة البحر الأحمر، برئاسة سوسن عبد الرحيم التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى.

ونظم قصر ثقافة أبو رماد عرضًا مميزا لتحريك العرائس ضمن أنشطة المسرح الأسود و تطرق العرض لموضوع فى غاية الأهمية و هو مواجهة الإرهاب والتطرف فالوطن ليس مكانا نعيش فيه بل هو مكان يعيش فينا ويجب أن نحافظ عليه من مدعى المحبة المزيفة مثل الإرهابيبن والمتطرفين ويجب إعداد أبنائنا وبالأخص أبناء القبائل، والمناطق الحدودية لمواجهة هذا النوع من الفكر من الصغر ورفع كفائتهم التعليمية والثقافية والفنية لكى لا يكونوا لقمة صائغة لصانعي الشرور والأفكار المتلونة والملوثة الممزوجة بنكهات متغيرة في مجتمعنا البسيط فى جنوبنا الحبيب،

ونفذ قصر ثقافة الشلاتين ورشة إكتشاف مواهب في الرسم مع مدرب الورشة محمد نعيم الذي قام بإستخدام ورق الكانسون و ألوان الخشب لعمل أشكال فنية مختلفة.

وشهدت عدد من مواقع فرع ثقافة رأس غارب على مدار اليومين الماضيين العديد من الفعاليات التثقيفية والتوعوية والفنية، التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وفى هذا السياق عقد قصر ثقافة رأس غارب محاضرة بعنوان"إعداد الإعلامي والصحفي الصغير" تحدثت عن تعلم أساسيات المقدم الإخباري مثل تقديم النشرة و القراءة الفعالة و طريقة الجلوس و التعرف على أنواع البرامج الحوارية و التعامل مع الضيف و طريقة طرح الأسئلة و إنتقاء الكلمات المناسبة أثناء تقديم الحوار الصحفي وكيفية التحدث بلباقه وإختيار الموضوعات التي تجذب الجمهور،

كما عقد القصر محاضره ثقافية بعنوان "تبسيط الثقافة العلمية والبترولية" ضمن نشاط نادي العلوم بالقصر والهدف منها تعريف الأطفال بعملية البحث والتنقيب عن البترول والذي يتم إستخراجه من مدينة رأس غارب حيث هو الأشهر بالمدينه و تم شرح عملية المسح والتنقيب والاستخراج مرورا بنقله بعدة طرق وتنقيته من الشوائب وتجميعه بإستخدام مجسم تم تنفيذه من رواد نادي العلوم بالقصر

و من ناحية أخري أقام قصر ثقافة رأس غارب محاضره ثقافية عن الزراعة وتدريب عملي على زراعة النباتات العطرية مثل النعناع البلدي والريحان ورزاعة بعض البذور والحبوب المنزلية التي تستخدم بالمنزل مثل البقدونس والجرجير مع آمال حسين من رواد القصر مع عدد من الأطفال بحديقة القصر ودربتهم حول كيفية عمل حفرة صغيرة في التربة من خلال غرس أصبعك ومن ثم إلقاء إثنين أو ثلاث بذور في كل حفرة. وسقايتهم بالرش .

وخلال كلمته بمحاضرة توعوية بقصر ثقافة حلايب أوضح الشيخ درناوى فرج إمام وخطيب بإدارة أوقاف حلايب "تعريف الإرهاب"، وأنه فكر يدعو إلي ترويع الأمنين و يهدف إلي زعزعة و إستقرار الوطن و تحدث عن كيفية مواجهة هذه الأفكار و التصدي لها.

و بعنوان "الأمن المائي وعلاقته بالأمن الغذائى بمصر" أوضحت خلال محاضرة ببيت ثقافة سفاجا أن المياه تؤثر في كل مجالات الحياة ولتحقيق الأمن الغذائي وتأمين المزيد من الحاجات الغذائية يجب توافر المياه، و تحدث عن جهود الدولة لتوفير المياه و عن واجبنا نحو توفير المياه و ترشيد الإستهلاك.

وبتدريبات مكثفة أستكمل قصر ثقافة الغردقة ورشة مسرح الطفل مع المخرج شاذلي صالح، الذي أوضح الارتباط بين مخارج الحروف ونبرات الصوت والتنفس حيث يجب علي الممثل تحديد لون ونطاق صوته ليحدث تناغم بين النطق واستخدام النفس مما يوضح بدوره أهمية تمارين التنفس حتي يستطيع الممثل إلقاء الجملة بدون تقطيع في النفس، كما أقام القصر أمسية شعرية تضمنت عدة قصائد من ضمنها سكنت الليل وبنت أبوها بحضور لفيف من شعراء نادي الأدب.

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة