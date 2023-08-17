الاتحاد العام للمصريين بالخارج يكرم وزراء ومسؤولين بمصر على رأسهم وزيرة الهجرة

بمناسبة الذكرى الـ ٤٠ لتأسيسه

يحتفل الإتحاد العام للمصريين بالخارج، اليوم، بمرور 40 عاما على تأسيسه، برئاسة المهندس إسماعيل علي.

وكرم الاتحاد العام للمصريين بالخارج، برئاسة المهندس اسماعيل علي، عددا من الوزراء والمسؤولين بمصر، نظير مساعدتهم وخدمة المصريين بالخارج، والبداية: "السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، لجهودها في ملف المغتربين".

تكريم وزراء ومسئولين

وتم تكريم أيضا "وزيرة التضامن، وصندوق تحيا مصر، ووزيرة الهجرة والقوى العاملة الاسبق، و اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة السابق، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مؤسسة الاهرام، وأيضا وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والبريت برسوم رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج".

جاء ذلك بحضور المستشار علاء سليم، الأمين العام للإتحاد العام للمصريين بالخارج، والمهندسة مرفت خليل، رئيس فرع الاتحاد ببريطانيا، وصفوت البنا، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد أبو العيش، نائب رئيس الاتحاد بالسعودية، ومحمد فريد عضو الاتحاد .

ويقام الحفل بقاعة نجيب محفوظ، بجريدة الأهرام، بحضور لفيف من المسؤولين وأعضاء الاتحاد، والسادة الإعلاميين والصحفيين.

ورحب المهندس المهندس اسماعيل علي، بالحضور ، وفي كلمة ألقاها بالحفل، أكد على حرص الاتحاد واهتمامه بملف المغتربين على مدار الـ 40 سنة الماضية، مشيرا إلى استمرارهم لمحطة العطاء لجميع أبناء مصر بالخارج.

الاتحاد العام للمصريين بالخارج يكرم وزراء والمسؤولين بمصر على رأسهم وزيرة الهجرة

الاتحاد العام للمصريين بالخارج يكرم وزراء والمسؤولين بمصر على رأسهم وزيرة الهجرة

الاتحاد العام للمصريين بالخارج يكرم وزراء والمسؤولين بمصر على رأسهم وزيرة الهجرة

الاتحاد العام للمصريين بالخارج يكرم وزراء والمسؤولين بمصر على رأسهم وزيرة الهجرة

الاتحاد العام للمصريين بالخارج يكرم وزراء والمسؤولين بمصر على رأسهم وزيرة الهجرة

الاتحاد العام للمصريين بالخارج يكرم وزراء والمسؤولين بمصر على رأسهم وزيرة الهجرة



