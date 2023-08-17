الري تكشف تفاصيل استراتيجية التحول إلى الري الحديث (فيديو)

كشف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أهمية دور قطاع الري التابع للوزارة، مؤكدًا أنه حلقة الوصل مع المزارعين في جميع محافظات الجمهورية، خاصة أن البلاد تواجه تحديات كثيرة من بينها تفتت الملكية الزراعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن قطاع الري يسهل عملية التواصل بين أجهزة الوزارة والمنتفعين ومعرفة طلباتهم واحتياجاتهم والاطلاع على مشاكلهم.

3 ركائز للتحول إلى الري الحديث

وأوضح أن استراتيجية الوزارة تعتمد على 3 أولويات للتحول إلى الري الحديث، الأولى تتمثل في الأراضي الرملية، الثانية تتمثل في مزارع قصب السكر والأخيرة خاصة بمزارع البساتين.

وتابع: “حريصون على تقديم التوعية للمزارعين والمنتفعين بشأن ترشيد استهلاك المياه وأهمية التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث من خلال إجراءات التوجيه المائي”.

أنشطة إدارات التوجيه المائى بالمحافظات

وفي سياق متصل، عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعا لمتابعة أنشطة إدارات التوجيه المائى بالمحافظات ، وأنشطة التوجيه المائى بمنطقة قوته بمحافظة الفيوم .

وإستعرض الدكتور سويلم إجراءات تشكيل روابط مستخدمى المياه بالمحافظات ، وتفعيل مواد قانون الموارد المائية والري الخاصة بالروابط ، وإستعراض مهام التوجيه المائى والمتمثلة فى دعم التواصل بين روابط مستخدمي المياه وبين مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة ، وتقديم الدعم الفني اللازم لنشر وتدعيم فكر المشاركة في إدارة الموارد المائية بين كافة المهندسين والعاملين بقطاعات الوزارة المختلفة ، ودعم فكر النوع الاجتماعي وإدراجه ضمن أنشطة الوزارة ، ودعم ونشر فكر المشاركة المجتمعية فى إدارة المياه والمحافظة على المياه من الإهدار والتلوث والمحافظة على الصحة العامة والبيئة والمحافظة على المجارى المائية ، ونشر سياسات وإستراتيجيات الوزارة على المزارعين من خلال الروابط .

وقد وجه الدكتور سويلم لقطاع تطوير الرى وأجهزة التوجيه المائي بسرعة إعداد خطة عاجلة لتفعيل دور الروابط فى إدارة المياه على مستوي الترع الفرعية والمساقي الخاصة لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية .

وقد وجه بضرورة إستمرار إدارات التوجيه المائى بالمحافظات فى تقديم الدعم الفنى والإرشاد للمزارعين وتعزيز دور المشاركة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى الحديث بما يعظم المردود الاقتصادى والاجتماعى فى هذا الشأن .