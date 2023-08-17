كلام فى الهوا

الخميس 17/أغسطس/2023 - 09:16 م 8/17/2023 9:16:24 PM

«كل إناء بما فيه ينضح» مثل عربى قديم معبر عن حقيقة ما يدور داخل كل شخص وسبب ما يصدر من تصرفات. فالإنسان منذ الأزل ينظر إلى ما فى يد الآخرين ويحكم على تصرفاتهم طبقاً لثقافته وما لديه من خبرات فى تلك الأمور والمواقف والحالات التى يكون عليها الآخر دون أى مبرر للآخرين.

فإذا كان فى داخله خير دائماً يحكم على الآخرين بالخير، وإذا كان لديه شر يشك فى كل ما يصدر من الآخرين من تصرفات تجاهه أو تجاه الناس.

تخيل أنه تم دعوتك وكل الزملاء لك فى العمل إلى مأدبة عشاء لدى رئيسك فى العمل ماعدا زميلاً لم يُدع إلى الحفل، ماذا يكون شعور هذا الزميل الذى لم يتم دعوته؟! بالتأكيد سوف تحكم على هذا الموقف من خلال وضع نفسك مكان هذا الشخص.

وتتخيل شعوره من خلال شعورك أنت وتقول له إذا كنت من الطيبين ربما نسى صاحب الحفل دعوته ليس أكثر أو لعله إهمال من موزع الدعوة، ولكن إذا كنت شريرًا بالتأكيد سوف تشعل النار بين زميلك الذى لم يُدع للحفل وصاحب الحفل.

وتقول له بالتأكيد هو يقصد ذلك لأنه يغار منك ولا يحبك وأنك غير مرغوب فيك فى العمل فقدم استقالتك حتى ترد كرامتك! كل هذه الإجابات وغيرها نابعة من داخل الشخص الذى يحكم على الموقف، ليست هى حقيقة ما يشعر به هذا الشخص الذى لم يتم دعوته... وإذا سألت صاحب الدعوة ربما يكون هذا الشخص غاليًا لديه ولم يكن يقصد ذلك.

لم نقصد أحدًا!