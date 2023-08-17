الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على عامل بحدائق الأهرام

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص مستقلًا سيارة بالتعدي على أحد العمال حال قيامه بالحفر تمهيدًا لتركيب كابل كهرباء بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

بالفحص أمكن التوصل للعامل المشار إليه وبسؤاله قرر أنه أثناء قيامه بأعمال الحفر ضمن مجموعة عمالة تابعة لإحدى الشركات لتوصيل كابل كهرباء حضر الشخص المشار إليه مستقلًا سيارته وقام بالاعتراض على الحفر والتعدي عليه بالسب دون إحداث إصابته وهدده والمتواجدين معه بالإيذاء.

أمكن تحديد مرتكب الواقعة مقيمًا بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف أنه قام بالاعتداء على العامل المذكور على النحو المشار إليه اعتراض على الحفر فى الطريق المؤدي إلى مسكنه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.