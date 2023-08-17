أوكرانيا تتخذ إجراءً قويًا ضد شركات "علي بابا" الصينية

أدرجت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد بأوكرانيا مجموعة شركات علي بابا، المالكة لمنصة التجارة الإلكترونية "AliExpress" في قائمة "الرعاة الدوليين للصراع" بسبب مواصلتها العمل في روسيا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وقال الموقع الإلكتروني للوكالة في بيان إنه "تم إدراج مجموعة الشركات الصينية علي بابا القابضة المحدودة في قائمة الرعاة الدوليين للصراع لأنها تواصل العمل في روسيا".

قائمة الرعاة الدوليين للصراع

وأوضح البيان أن "قائمة الرعاة الدوليين للصراع هي أداة لتحقيق الهدف المتمثل في انسحاب الأعمال التجارية الدولية من روسيا".

وتمتلك مجموعة شركات "Alibaba Group Holding Limited"، منصة التجارة الإلكترونية "AliExpress"، المسجلة في سنغافورة.

يُشار إلى أنه اعتبار من عام 2023، تواصل الشركة ممارسة الأعمال التجارية في روسيا، حيث توفر منصة دولية لبيع البضائع الأجنبية.

هذا وأدرجت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا شركة مواني دبي العالمية الإماراتية في القائمة بسبب تعاونها مع مؤسسة "روسآتوم" الحكومية الروسية.