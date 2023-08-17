قائد الحرس الثوري الإيراني يُوجه رسالة خاصة لأعداء طهران

قال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية في إيران، "اللواء حسين سلامي"، إن الحرس الثوري سينتقم لدماء قتلاه وسيطرد أمريكا من المنطقة بالتأكيد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الخميس.

جغرافيا العالم الإسلامي

وخلال اجتماع أعضاء المجمع الأعلى لقادة ومسؤولي الحرس الثوري اليوم الخميس مع القائد العام للقوات المسلحة، لفت اللواء سلامي إلى اجتماع قادة الحرس الثوري مع المرشد الإيراني علي خامنئي قبل 4 أعوام بحضور القائد الراحل قاسم سليماني، معتبرا أن "كل هزائم استراتيجيات الأعداء في جغرافيا العالم الإسلامي، مدينة لجهود هذا الشهيد الشامخ ورفاقه".

وخاطب سلامي "الأعداء" قائلًا: "الحرس الثوري سينتقم لدماء شهدائه وسيطرد أمريكا من المنطقة بالتأكيد".

واستعرض اللواء سلامي قدرات وأداء الحرس الثوري في المجالات العسكرية والأمنية والاستخبارية والعلمية والاقتصادية والصحية والإعلامية والبناء وتقديم الخدمات وخلق الأمل.

من ناحية أخرى، أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية، جوزيب بوريل، لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال محادثة هاتفية عن قلقه من التعاون العسكري بين طهران وموسكو.

وكتب بوريل على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "تحدثت مع الوزير عبد اللهيان، من بين أمور أخرى، حول أهمية إطلاق سراح السجناء الأوروبيين وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية. وبحثنا خلال الحوار حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي، والتي تم وفقا لها وقف تصعيد البرنامج النووي الإيراني والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لما له من أهمية رئيسية. وأعربت عن قلقي العميق إزاء التعاون العسكري مع روسيا".