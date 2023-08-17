علماء فلك يتوقعون سقوط مذنب نيشيمورا الشهر المقبل.. انتظروه

اكتشف علماء الفلك مذنبًا جديدًا بتاريخ 11 أغسطس 2023، في سماء مدينة كاكيغاوا في اليابان، وأطلق عليه اسم ( C / 2023 P1 نيشيمورا) نسبة إلى مكتشفة "هيديو نيشيمورا"، متوقعين أن يصبح المذنب ساطعًا بما يكفي لرؤيته بالعين المجردة بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن المذنب موجود حاليًا في كوكبة التؤامان في سماء الفجر، وقبل ذلك كان مطموساً في وهج ضوء الشمس قبل أن يكتشف، تشير بعض التقديرات أن اللمعان الظاهري للمذنب الآن يبلغ (+10.4) مما يعني بأنه خافت وغير مشاهد بالعين المجردة ولكن يمكن رصده باستخدام تلسكوبات مقاس 6 بوصات أو أكبر .

مواصفات المذنب نيشيمورا

وأوضحت الجمعية، أن الأرصاد تشير إلى أن المذنب يمتلك ذيلًا طويلًا، ويتوقع أن يستمر المذنب في السطوع ويزداد طول ذيله كلما أقترب من الشمس، وسيكون المذنب في ذروة سطوعه في منتصف شهر سبتمبر عندما يكون في أقرب مسافة إلى الشمس والأرض.

وأضافت، أن المذنب نيشيمورا مر بالفعل عبر مدار الأرض بتاريخ 15-16 أغسطس 2023 مع اقترابه من الشمس، فهذا المذنب يتحرك بسرعة كبيرة بحيث سيصل إلى مدار كوكب الزهرة في 27 أغسطس 2023.

ولفتت الجمعية الفلكية، إلى أنه يمكن لعشاق السماء مراقبة المذنب بواسطة تلسكوب صغير خلال الأيام المتبقية من شهر أغسطس ومن الأفضل محاولة رؤيته الآن لأنه قد لا يتفكك أثناء مروره بالقرب من الشمس وهذا بسبب عبوره من مسافة للغاية من الشمس.

يرصد بالمنظار مطلع سبتمبر

ويمر المذنب نيشيمورا بالقرب من الشمس من مدار عطارد، ولكن إذا نجا المذنب خلال شهر أغسطس فيفترض أن يرصد بواسطة المنظار مطلع شهر سبتمبر. بعد ذلك يتوقع أن يكون أفضل رصدًا للمذنب نيشيمورا بالمنظار في 10 سبتمبر حوالي 45 دقيقة قبل شروق الشمس بشرط أن يكون الأفق الشرقي والشمالي الشرقي خاليًا من العوائق كالجبال والمباني وغيرها.

ويصعب دائمًا تقدير سطوع المذنب لأنه لا يمكن التنبؤ به، ففي حين أن المذنب نيشيمورا يمكن أن يكون ساطعًا بما يكفي لرؤيته بالعين المجردة، إلا أنه يمكن أن ينهار أيضًا عندما يقترب من الشمس ولكن يمكن تقدير مدى سطوع المذنب في تواريخ معينة ومكان العثور عليه.

موعد ظهور المذنب

تشير التقديرات أن لمعان سيكون (+4.9) ما يعني بأنه في نطاق الرؤية بالعين المجردة في صباح يوم 11 سبتمبر، لذلك يرصد المذنب قبل الفجر حيث يرصد كذلك هلال القمر المتناقص، وبجواره كوكب الزهرة، وسيكون المذنب بالقرب منهما وبالقرب من النجم الضفيرة (زيتا الأسد) في منجل الأسد الذي يشبه علامة استفهام.

المذنب نيشيمورا سيكون في أقرب مسافة إلى الأرض في يوم 13 سبتمبر حيث سيكون على مسافة 149,597,871 كيلومتر وفي هذا الوقت سينتقل المذنب من سماء الفجر إلى سماء المساء.

تشير التقديرات كذلك أن المعان المذنب سيكون (+3.2) خلال الحضيض الشمسي - عندما يكون المذنب أقرب إلى الشمس في 18 سبتمبر عنها سيكون المذنب ساطعًا وقريبًا من الشمس سيكون من الصعب رؤيته لأنه سيكون قريبًا من الشمس مما يعني أن ضوء الشمس يطمس الأجرام السماوية القريبة.

ومن المتوقع أن يحظى الراصدون في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بأفضل مشاهدة للمذنب بعد غروب الشمس في 18 سبتمبر وبحلول منتصف أكتوبر سيكون بعيدًا عن الشمس وسيصبح أكثر خفوتا.



