عاجل
أمريكا في طريقها للجحيم والدولار يفقد هيمنته.. ترامب يكشف التفاصيل
الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إعصار هيلاري يُهدد المكسيك وأمريكا.. أمطار غزيرة وفيضانات

إعصار
إعصار

حذر المركز الوطني الأمريكي لمُراقبة الأعاصير من إعصار "هيلاري" المداري الذي يقترب من الساحل الغربي للمكسيك والمناطق الساحلية في جنوب غرب الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.

ووفقًا للمركز، بلغت سرعة الرياح داخل الإعصار 33.3 م/ث. في المكسيك، وستكون ولايتا باجا كاليفورنيا وباجا كاليفورنيا سور الأكثر تضررًا من العاصفة، حيث يتوقع هطول أمطار غزيرة، وموجات مد بحرية خطيرة، وفيضانات.

الأمطار الغزيرة ستغطي الولايات الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة يوم الجمعة، وتستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

المُراقبة المُستمرة لهيلاري

ويُؤكد المركز على الحاجة إلى المراقبة المستمرة لهيلاري، ولا يستبعد الحاجة لإصدار تنبيهات إضافية للكوارث للجمهور إذا اشتد الإعصار.

من ناحية أخرى، وجد حوالي 1800 شخص أنفسهم محاصرين في محافظة توتوري بجنوب غرب اليابان وأصيب نحو 50 في مناطق متفرقة جراء إعصار "لان"، الذي ضرب ساحل بحر اليابان الليلة الماضية، حسب قناة NHK.

وقال مسؤولو الأرصاد الجوية في اليابان إن العاصفة الاستوائية "لان" ستجلب على الأرجح أمطارا غزيرة إلى منطقتي توكاي وهوكوريكو يوم الأربعاء.

وأصدرت السلطات في محافظة شيزؤوكا غرب طوكيو أوامر إخلاء لأكثر من 380 ألفا من السكان في مدينتين، حيث رفعت الأمطار مخاطر حدوث انزلاقات أرضية.

وتم في شيزؤوكا تعليق حركة قطارات السكك الحديدية عالية السرعة "شينكانسن".

ووفقًا لأحدث البيانات، فقد أصيب ما لا يقل عن 49 شخصًا في ثماني محافظات يابانية نتيجة الإعصار، بينهم شخص واحد على الأقل في حالة حرجة.

وأدت الظروف الجوي السيئة والأمطار الغزيرة إلى تدمير عدد من مرافق البنية التحتية في الجزء الغربي من اليابان، وتعطيل مؤقت لحركة الطيران.

مواد متعلقة

إعصار خانون يسبب فيضانات وانهيارات أرضية لمنشآت كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية: إلغاء 140 رحلة جوية في جزيرة "جيجو" بسبب إعصار خانون

إعصار دوكسوري يضرب الصين بقوة.. ارتفاع عدد القتلى والمفقودين

الفلبين.. إعصار إيجاي ينهي حياة 29 شخصا ويصيب 165 آخرين