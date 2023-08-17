وكيل صحة الشرقية يوجه بالتشغيل التجريبي لمركز علاج الأورام الجديد بالسعديين

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية استهدفت المرور على مستشفى السعديين المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي بها.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، متفقدا مركز علاج الأورام الجديد، والذي يضم وحدة العلاج الكيماوي والهرموني، ومزود بـ 10 أسرة، ووحدة لأمراض الدم والمناعة، وتضم 10 أسرة أخري، موجهاً بالتشغيل التجريبي للمركز الجديد بعد الإنتهاء من التجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة له، بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه، دعما من عائلة الحاج عبدالرحمن مشهور، ويقدم المركز خدمات العلاج الكيماوي والهرموني، وخدمات أمراض الدم لمرضى الأورام بمحافظة الشرقية.

وقام الدكتور هشام مسعود بالاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، ومتابعة مؤشرات عمل قسم جراحات الأورام بالمستشفى، إذ بلغ إجمالي عدد حالات الجراحة 517 حالة أورام، و484 حالة علاج كيماوي وهرموني حتى الآن منذ افتتاح القسم، كما تفقد قسم الحضانات والعناية المركزة، وتم التأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على انتظام الخدمة، كما اجتمع "مسعود" مع مدير المستشفى، وأطباء قسم جراحة الأورام، في حضور ممثلي المجتمع المدني بالسعديين، وتم مناقشة احتياجات القسم، لتطوير الخدمات الطبية به، مقدماً الشكر لهم على الجهود المبذولة لخدمة المرضى.

ويأتى ذلك بعد عدة أسابيع من دعم وزير الصحة والسكان للمستشفى بجهاز أشعة مقطعية بتكلفة تقديرية أكثر من 7 ملايين جنيه، وبعد التشغيل التجريبى لقسم العناية المركزة الجديدة، بعد تطويرها ورفع كفاءتها، بقوة 10 أسرة، بتكلفة تقديرية بلغت 4 ملايين و300 ألف جنيه، دعم من عائلة الحاج مشهور، وأيضاً بعد تطوير قسم الحضانات الجديد، والذى تم توسعته ورفع كفاءته ليصل إلى 36 حضانة، بجانب تطوير قسم الكلى الصناعى، ضمن بروتوكول التعاون الموقع من محافظ الشرقية مع جمعية الأورمان فى ديسمبر قبل الماضى، لتطوير قسمى الكلى والحضانات، وتزوديها بالأجهزة والتجهيزات الطبيه المطلوبة بواقع 15 حضانة ليصل الإجمالى إلى 36 حضانة، و15 ماكينة غسيل كلوى بمشتملاتها، ليصل الإجمالى إلى 60 ماكينة غسيل كلوى، بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه، دعماً للقطاع الصحى، والارتقاء بكافة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات الحكومية ومنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية