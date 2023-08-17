حكيم يروج للعلمين قبل حفله بساعات: "عظمتك يا مصر"

حرص الفنان حكيم على الترويج لمدينة العلمين الجديدة، قبل ساعات من حفله الغنائي لافتتاح فعاليات الأسبوع السادس من مهرجان العلمين الجديدة.

حيث شارك حكيم جمهوره صورًا له من مدينة العلمين، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا: “عظمتك يا مصر”.

حكيم

وصل منذ قليل النجم حكيم، لمدينة العلمين لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، الليلة، فى دورته الأولى.

ومن المقرر أن يقام الحفل الليلة فى تمام الساعة التاسعة بمنطقة آرينا في العلمين الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير، وسيشهد اليوم أيضا عدة حفلات غنائية أخرى من بينها حفل الفنان محمد محسن والفنان استاند كوميدي علي قنديل.

يشهد الحفل مفاجآت للجمهور، إذْ يقام على مسرح العلمين أرينا، بناء على طلب حكيم للقاء أكبر قدر من جمهوره.

من المقرر أن يقدم حكيم في الحفل للمرة الأولى أغنيته الجديدة مدلعة.

أسعار تذاكر حفل حكيم التي جاءت كالتالي:

الفئة الأولى "Right Lounges & Left Lounges" بمبلغ 65 ألف جنيه مصري، وهذا المبلغ مقابل 10 أفراد والجلوس على طاولة ليكون سعر الفرد الواحد 7500 ألف جنيه مصري.

الفئة الثانية "Right Haigh Tables & Left Haigh Tables" بمبلغ 20 ألف جنيه تسمح بجلوس 4 أفراد، والجلوس على طاولة ليكون سعر الفرد الواحد 5000 ألف جنيه مصري.

الفئة الثالثة regular بمبلغ 400 جنيه مصري.

الفئة الرابعة والأخيرة regular stand بمبلغ 350 جنيهًا مصريًا.

وبدأت الفعاليات الفنية لمهرجان العلمين بحفل كامل العدد للنجم تامر حسني، الذي قدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه وسط هتافات الجمهور، بالإضافة إلى حفلات غنائية للنجوم نانسي عجرم وراغب علامة الأسبوع الماضي، كما أحيا المطرب أحمد سعد حفلًا ضخمًا ورفع شعار كامل العدد وتألق بعدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره.

وطرح المطرب حكيم، أحدث أغانيه بعنوان "سيبه"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يويتوب، وذلك بعدما انتهى من تسجيلها منذ فترة.

يشار إلى أن أغنية سيبه لنجم الأغنية الشعبية حكيم، من كلمات محيى حوار، وألحان هاني فاروق، وتوزيع باسم منير، ومكساج المهندس أحمد جودة، وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب، وذلك بالتزامن مع أغاني موسم صيف 2023.

آخر أعمال المطرب حكيم:

يشار إلى أن آخر أعمال المطرب حكيم، أغنية "أنا مين" كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس، لتكون ثانى أغانى حكيم في عام 2022.

وتقول كلمات أغنية أنا مين لنجم الأغنية الشعبية حكيم:-

أنا مين

انا فى الدنيا دى ضيف

وحيد مع انى بين ناسى

وبفرح فى الحياة تخاطيف

شايل الدنيا فوق راسى

عرفتوا انا مين

انا اللى تملى قلبى حزين

وبضحك بس على نفسى

على امل انى اعيش لى يومين

عرفتوا انا مين

انا اللى فى كل دمعة عين بشوف نفسى

انا المحسوب على العايشين لكن منسى

انا الفرح اللى مش شايفه ولا شايفنى

انا الحب اللى مش عارفه ولا عارفنى

انا الحزن اللى كبرنى انا الجرح اللى كتفنى

عرفتوا انا مين

وعيت عالدنيا متلطم ما بين همى واوجاعى

وعيشت فى وسط ناس خاينين ودنيا بتلوى فى دراعى

انا شوفت المرار الوان واتحملت فوق طاقتى

حلمت كتير اعيش مرتاح وعيشت بخنقتى وضيقتى

انا اللى فى كل دمعة عين بشوف نفسى

انا اللى فى كل يوم بيفوت يزيد يأسى

انا اللى محسوب على العايشين لكن منسى".