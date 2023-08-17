المشدد 10 سنوات لتاجري مخدرات بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، كل من " ع.ح.ح" و " ن.ح.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مالي 100 ألف جنيه، في اتجارهما بالمواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوى الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى.

تجارة المخدرات

وترجع تفاصيل القضية المقيدة، برقم 5313 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزتهم مواد مخدرة بدائرة القسم.



وأكدت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، أنه بناء علي تحريات مسبقة مفادها اتجار المتهم الأول ":ع.ح.ع" عاطل فى المواد المخدرة ، فتم استصدار إذن من النيابة لضبط المتهم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده، فأبصرت القوة المتهم وبجواره المتهم الثاني " ن.ح.ع" مقاول، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 13994 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية اول ، محرزا حافظة بلاستيكية فتمكنت من ضبط الثاني بينما لاذا الأول بالفرار، وبتفتيش الحافظة البلاستيكية عثر بداخلها على 50 طربة حشيش، وبتفتيش الشخص عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجة المتهم أقر بحيازة المواد المخدرة هو وشقيقة الهارب للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشف تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المخدرة المضبوطة لمخدر الحشيش وزنت 4.885 كجم، وقررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.