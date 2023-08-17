النساء كلمة السر لعلاج مرض وراثي في الدم.. اكتشاف ثوري يقلب الموازين

حللت دراسة أجنبية حديثة الاختلافات في الهيموجلوبين بين المرضى الذكور والإناث، وهو الصبغة الحمراء في خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين حول الجسم، فمن المعروف أن النساء المصابات بداء الخلايا المنجلية يعانين من أعراض أكثر اعتدالًا من الرجال، وهذا الاختلاف قد يحمل مفتاح تطوير علاجات أكثر فعالية.

النساء يمتلكن مفتاح علاج مرض وراثي في الدم

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "مترو"، داء الخلايا المنجلية هو الاسم الذي يطلق على مجموعة من الأمراض حيث تكون خلايا الدم الحمراء صلبة وتتشكل بشكل غير طبيعي، مما بسبب الخلايا التي تحتوي على نسخة غير طبيعية من الهيموجلوبين، ونتيجة لشكلها وصلابتها، فإنها تتمتع بعمر أقصر ومن المرجح أن تسد الأوعية الدموية، ما يسبب التلف والالتهابات.

النساء يمتلكن مفتاح علاج مرض وراثي في الدم

وبحسب الدراسة، تتمثل إحدى ميزات داء الخلايا المنجلية في أن المرضى يعانون من أعراض أكثر اعتدالًا عندما يكون لديهم المزيد من خلايا F، وهي نوع من خلايا الدم الحمراء التي تحتوي على هيموجلوبين جنيني غير ناضج.

وخلال المرحلة التي ينمو فيها الجنين، من الشائع أن تحتوي خلايا الدم الحمراء على هذا النوع من الهيموجلوبين، ولكنها تختفي في الغالب مع بلوغ سن الرشد. ومع ذلك، فإن بعض المصابين بداء الخلايا المنجلية لديهم مستويات أعلى من المتوسط من الخلايا F، وتعيش هذه الخلايا لفترة أطول في مجرى الدم مقارنة بالنسخ المنجلية من خلايا الدم الحمراء.

ويبدو أن الجنس البيولوجي للإناث يعزز مستوى أعلى من الخلايا F في الدم، حيث أن الباحثون قارنوا بين إنتاج الخلايا البائية والتغيرات في أعدادها بين الإناث والذكور المصابين بداء الخلايا المنجلية، ووجدوا أن هناك مستويات أعلى بكثير من الخلايا البائية في النساء.

كما تم إجراء ملاحظة أخرى مثيرة للإهتمام عندما كان الباحثون يدرسون الخلايا البائية غير الناضجة في نخاع العظام حيث تتشكل خلايا الدم الحمراء، وعثر على الكثير منها في نخاع عظام الإناث أكثر من الذكور.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن سبب ارتفاع مستوى الخلايا F بين النساء والرجال هو ضعفين، حيث يتم إنتاج الكثير منها في نخاع عظام الأنثى، كما تتمتع هذه الخلايا بمعدل بقاء أفضل عند تداولها في مجرى الدم الأنثوي، لذا استنتج الباحثون أن العلاجات الجديدة يجب أن تهدف إلى تحفيز نمو الهيموجلوبين الجنيني داخل المرضى أنفسهم، آملين في أن يساعد فهم الأسباب الكامنة وراء الاختلافات بين الجنسين على تطوير هذه الأدوية.