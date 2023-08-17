الإتحام العام للمصريين بالخارج يحتفل بمرور 40 عاما على العطاء

يحتفل الاتحاد العام للمصريين بالخارج، اليوم، بمرور 40 عاما على تأسيسه، برئاسة المهندس إسماعيل علي، والمستشار علاء سليم، الأمين العام للإتحاد العام للمصريين بالخارج، والمهندسة مرفت خليل، رئيس فرع الإتحاد ببريطانيا، والأستاذ صفوت البنا، عضو مجلس إدارة الإتحاد، والأستاذ محمد أبو العيش، نائب رئيس الاتحاد بالسعودية، واستاذ محمد فريد عضو الاتحاد.

يقام الحفل بقاعة نجيب محفوظ، بجريدة الأهرام، بحضور لفيف من المسؤولين وأعضاء الإتحاد، والسادة الإعلاميين والصحفيين.

ورحب المهندس المهندس إسماعيل علي، بالحضور ، وفي كلمة ألقاها بالحفل، أكد حرص الاتحاد واهتمامه بملف المغتربين على مدار الـ 40 سنة الماضية، مشيرا إلى استمرارهم لمحطة العطاء لجميع أبناء مصر بالخارج.

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