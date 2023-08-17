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الخميس 17 أغسطس 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

البحيرة تناقش آليات إحكام الرقابة علي المال العام وزيادة الموارد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اجتماعا بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، ودعاء زيتون مدير  المديرية المالية بالبحيرة، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة، وممثلي وزاره الماليه بالوحدات المحليه بنطاق المحافظه، وذلك لمناقشه سبل دعم وتفعيل آليات إحكام الرقابة المالية وتعظيم إيرادات المحافظة من مواردها الذاتية.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، على دعمها الكامل لممثلي وزاره المالية و تذليل العقبات أمامهم لتفعيل دورهم الرقابي قبل الصرف لترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات والحفاظ على المال العام .

ولفت السكرتير العام، إلى أن المحافظة تشهد تطوراً كبيراً في تحقيق الانضباط المالي وخاصة بعد جهود المحافظة للاتجاه نحو الميكنة والتحول الرقمي في الإدارات المالية بجميع القطاعات  لإحكام الرقابة علي المال العام و زيادة موارد الدولة وضبط وترشيد النفقات

من جانبها أكدت وكيل وزاره الماليه علي تقديرها للدور الذي يقوم به ممثلي وزاره الماليه في الوحدات المحليه والجهد المبذول للقيام بكافه أعمال الرقابه الماليه قبل الصرف، مشيرة إلى التناسق والتناغم والتعاون المثمر بين المديرية المالية وديوان عام المحافظه والوحدات المحلية.