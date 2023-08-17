بايرن ميونيخ يسابق الزمن من أجل نوير

اقترب الألماني مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ من العودة إلى تدريبات الفريق البافاري ، عقب الجراحة الحديثة التي أجراها أخيرًا ، وفقًا لما أكده توماس توخيل المدير الفني للبايرن.





وقال توخيل ، أن الجراحة الحديثة جعلت نوير يتعافى سريعًا من أثار إصابته في ساق القدم قبل 8 أشهر ، ومن المتوقع أن يعود الحارس الدولي للمشاركة في تدريبات البافاري خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وواصل ، نوير من الأعمدة الرئيسية في الفريق البافاري ، واللاعب قادر على العطاء سنوات عدة ، نأمل في عودته والاندماج مع الفريق مجددًا.

كانت تقارير صحفية ألمانية، قد أشارت خلال وقت سابق إلى أن نوير من المتوقع عودته إلى التدريبات أوائل العام المقبل 2024 ، في الوقت الذي يسابق فيه البايرن الزمن لاستعادة خدمات لاعبه قبل ذلك.

الاهتمام بـ بونو ..

على صعيد متصل كانت تقارير إسبانية قد أشارت إلى أن الدولي المغربي ياسين بونو رفض اهتمام ريال مدريد بضمع بعد إصابة الحارس الأساسي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي ، واصفًا انتقاله المحتمل إلى بايرن ميونيخ بالخطوة الأبرز حال تحقيقها.



كان الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق نادي إشبيليه الاسباني في مقارنة صعبة لحسم وجهته في الموسم المقبل، بعدما تلقى العديد من العروض للرحيل عن الفريق الأندلسي في الميركاتة الصيفي الحالي 2023 ، قبل أن يحسم وجهته أخيرًا بخوض تجربة سعودية مع فريق الهلال.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ياسين بونو مع اشبيليه بنهاية موسم 2023-2024، ويتبقى له موسم مع الفريق الاندلسي، ، في الوقت الذي لم يعلن فيه الفريق الاسباني حتى الآن أي أخبار رسمية حول مستقبل المغربي مع الفريق.