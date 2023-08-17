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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ترشيح مدربة سيدات إنجلترا لتولي مهام منتخب الرجال

الهولندية سارينا
الهولندية سارينا ويجمان

أعرب مارك بولينجهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تطلعه لتغيير مسار الهولندية سارينا ويجمان مدربة منتخب سيدات إنجلترا الحالي لتتولى قيادة المنتخب الأول للرجال.
 

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وتمكنت الهولندية ويجمان صاحبة الـ 53 عاما من تحقيق نجاحات عدة السنوات الأخيرة على الصعيد الفني بعد قيادتها لمنتخب هولندا إلى الفوز بلقب كأس أمم أوروبا للسيدات 2017، ثم تحقيق اللقب أيضًا مع منتخب إنجلترا للسيدات العام الماضي.

تاريخ شخصي ..

كما تمكنت ويجمان العام الحالي ، من الصعود بمنتخب إنجلترا إلى نهائي كأس العالم للسيدات، للمرة الأولى في تاريخهم ، بإنجاز جديد يحسب لها وللكرة الإنجليزية .

وكتبت المدربة الهولندية تاريخًا خاصًا بها فريد من نوعه ، بعد أن أصبحت السيدة الأولى التي تتمكن من قيادة منتخبين نحو نهائي المونديال ، بعد أن صعدت مع المنتخب الهولندي لنهائي البطولة خلال النسخة الماضية عام 2019.

وتضم منافسات بطولة كأس للسيدات 2023 في دور المجموعات كل من ..
المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.
المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.
المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.
المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.
المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.
المجموعة السابعة: السويد - جنوب أفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.
المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.

وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا فعاليات بطولة  كأس العالم للسيداتwoman world cup 2023  خلال الفترة من 20 يوليو الجاري حتى 20 أغسطس المقبل بتواجد 32 منتخب بدلاً من 24 منتخبًا خلال النسخة السابقة للبطولة عام 2019.

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