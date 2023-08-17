إلهام شاهين عن "الفريدو": أجسد دور لم تقدمه فنانة من قبل بالوطن العربي

حرصت النجمة إلهام شاهين على الكشف عن الصور الأولى من مسلسلها الجديد "الفريدو"، الذى بدأت تصويره مؤخراً، حيث نشرت صوراً من كواليس التصوير، والتى جمعتها بمعظم فريق العمل، على حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت قائلة: "مبروك علينا مسلسل الفريدو.. يارب بالتوفيق.. أوعد جمهورى بدور جديد تماماً.. لم أقدمه من قبل ولم تقدمه أى فنانة فى الوطن العربى" .

إلهام شاهين وأسرة الفريدو

مسلسل "الفريدو" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود يس وإخراج عصام نصار.

الفريدو

وكانت حرصت الفنانة إلهام شاهين، على تهنئة ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين، وذلك بعد فوزها بجائزة أحسن ممثلة من مهرجان جربة السينمائي الدولى بتونس.

إلهام شاهين وأسرة الفريدو

حيث كتبت إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: "ألف مبروك حصول الفيلم المصري القصير صاحبتى على جائزة أحسن فيلم، وحصول بطلته على جائزة أحسن ممثلة من مهرجان جربة السينمائى الدولى بتونس، مبروك للفنانة الجميلة ونجمة المستقبل إلهام صفى الدين جائزة أحسن ممثلة للمرة الثانية عن فيلم صاحبتى للمخرجة الرائعة كوثر يونس".

الهام شاهين والهام صفي الدين

وأضافت إلهام شاهين قائلة: “حصول الفيلم للمرة التالتة على جائزة أحسن فيلم .. بعد مشاركته فى مهرجان فينيسيا ومهرجان القاهرة ومهرجان الأفلام القصيرة ومهرجان جربة في تونس .. برافو .. بتشرفوا السينما المصرية في كل مهرجان تشاركوا فيه.. يا رب دايما.. أتمنى لكم كل التوفيق”.

وكان حرص مهرجان جربة للسينما العربية بدورته الثانية في تونس، على تكريم الفنانة إلهام شاهين عن مسيرتها الفنية الطويلة، برفقة الفنانة التونسية منى نور الدين.

إلهام شاهين وأسرة الفريدو

يشار إلى أن مهرجان جربة للسينما العربية أسسته وتنظمه جمعية «ثقافة بلا حدود» برئاسة المحامية آثار الماقوري، وخلال دورته الأولى جرى تكريم المخرج خيري بشارة والفنانة إلهام شاهين، وحمادة هلال والفنانة بشرى والمخرج أحمد نور.

المهرجان تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي للخطوط الجوية التونسية الراعي الرسمي للمهرجان.

ويمثل المهرجان مصر في فيلم 2 شارع طلعت حرب، بمشاركة كل من مجدي أحمد علي وياسمين الخطيب وأحمد مجدي وشريف حلمي ومن اخراج مجدي أحمد علي.

وكانت تصدرت النجمة إلهام شاهين التريند على مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر، وذلك بعد زيارته قبر الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة علي هامش تكريمها من ملتقي المبدعات العرب برئاسة الدكتور فوز الطرابلسي بسوسة، والمقام من 15 لـ17 من يونيو الجاري.

إلهام شاهين

من جانبها قالت إلهام شاهين إن الرئيس التونسي الراحل بورقيبة أول رئيس عربي فعل قوانين للمساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء المناصب والزواج وعمل من أجل رفعة المرأة التونسية في شتى المجالات.

وكانت أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بالعرض المسرحي “بوسطة” للمخرج خالد جلال، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

إلهام شاهين

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وشاركت إلهام شاهين جمهورها لقطات من العرض المسرحي، وكتبت قائلة: “عرض مسرحي ممتع.. بوسطة.. للمخرج الرائع خالد جلال.. من إنتاج شركة كينج توت.. الأساتذه هشام وعصام شعبان.. ألف مبروك للجميع.. ولكل المشاركين في العرض.. حبايبى هنا ممدوح عبد العليم وسارة وائل نور.. والممثل الرائع علي قنديل.. وكل الفنانين الرائعين المشاركين في العرض.. برافو.. وشكرا على الأفكار المحترمة والمهمة التي طرحتوها من خلال العرض.. أحييكم جميعا”.

إلهام شاهين

أبطال المسرحية

العرض المسرحي بوسطة من إنتاج شركة كينج توت للإنتاج الإعلامي للمنتجين هشام وعصام شعبان، وخالد جلال ستديو، ويعتبر عرض بوسطة هو العرض الثاني من سلسلة عروض ستديو خالد جلال بعد نجاح العرض المسرحي «ألف عيلة وعيلة» الذي تم عرضه العام الماضي.

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وكانت أشادت النجمة إلهام شاهين بالتاريخ الفني الكبير للزعيم عادل إمام قائلة: "أنا من عشاق عادل إمام على المستوى الفنى والإنسانى، وتعلمت منه الكثير، فهو لا يتحدث كثيرا لكن نتعلم منه أكثر"، لافتة إلى أن له مواقف عظيمة وهو أول من قدم مجموعة أفلام ضد الإرهاب والمتاجرين فى الدين.

مسرحية بوسطة

وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى المصرية، أعماله تتحدث عنه، وهو الفنان الوحيد الذى كانت تأتى له طائرات شارتر من عدد كبير من الدول لرؤية مسرحياته، مما كان يرفع مستوى السياحة، فهو قدم الكثير لمصر والمصريين والوطن العربى كله.

عادل إمام وإلهام شاهين

وتابعت إلهام شاهين أن فى أى دولة سافرت إليها حول العالم يقابلنها فيها جاليات عربية ويقولوا لها: "سلميلنا على عادل إمام"، موضحة أنه شاغل كل بيت مصرى، والوحيد فى مصر تربع على عرش النجومية لمدة 50 سنة، فهو ليس شبيه أحد، ولا يقلد أحدا ولن يأتى بعده أحد مثله.

واختتمت إلهام شاهين قائلة: "عادل إمام يطغى على أى فيلم"، موضحة أن دورها فى فيلم الهلفوت (خضنى) عندما رأيته لأننى سأقوم به أمام الزعيم، وهو أول فيلم فى حياتى كان معه، وفخورة بمشاركتى معه فقد ساعدنى جدا وقال لى: "أنا بتحدى بيكى" ووقف بجوارى، وأخذت أول جائزة فى حياتى بأحسن ممثلة كانت مع عادل إمام وبسبب دعمه لى.

وكانت غادرت الفنانة إلهام شاهين الي أستراليا برفقة عدد من الفنانين والنجوم، لحضور الحفل الخيرى لمؤسسة "راعى مصر من أجل الخير" و مساعدة المحتاجين فى مصر، منهم كريم عبد العزيز وهاني رمزي وغيرهم .

إلهام شاهين

تم تكريم النجمة إلهام شاهين،خلال الرحلة، وتواجدت في الحفل مرتدية فستانا حيوي من تصميم العلامة التجارية الاسترالية Camilla، ويصل سعره إلى 849 دولار أي ما يعادل 26 ألف جنيه، شاهده من موقع بيعه.

إلهام شاهين

إلهام شاهين

إلهام شاهين

من جهة أخري، كانت آخر أعمال إلهام شاهين كان مسلسل "بطلوع الروح" في رمضان 2022، بطولة منة شلبي، وإلهام شاهين، أحمد السعدني، عادل كرم، محمد حاتم، دياموند بو عبود، تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.