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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المصري يسدد مستحقات نادي قطر وينتظر رفع الإيقاف

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

سدد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي باقي مستحقات نادي قطر القطري الخاصة بانتقال اللاعب أنطوني أكبوتو الذي تعاقد مع النادي الصيف الماضي في تجربة لم يكتب لها النجاح داخل مصر.
 

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وينتظر النادي البورسعيدي وصول خطاب جديد من الفيفا يفيد برفع الإيقاف عن قيد الصفقات الجديدة ، بعدما وصل إخطار من الفيفا للنادي يفيد بتطبيق العقوبة.
وقام مجلس النادي البورسعيدي بسداد 68 ألف دولار وهي قيمة المستحقات الخاصة بالنادي القطري.

التعاقد مع باهر المحمدي ..

على صعيد آخر ، أنهى مجلس إدارة النادي المصري الأيام القليلة الماضية، صفقة انضمام باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي لينضم إلى كتيبة الفريق البورسعيدي خلال الموسم المقبل.

وحسم مجلس إدارة النادي البورسعيدي صفقة باهر المحمدي بعدما تمكن من سدد الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي الإسماعيلي الذي يبلغ 20 مليون جنيه.

ووقع الوافد الجديد للفريق البورسعيدي باهر المحمدي على عقد مع المصري لمدة 3 سنوات، وتم الإعلان الرسمي عن الصفقة الثلاثاء الماضي.
وانضم باهر المحمدي لمعسكر الفريق البورسعيدي بداية من أول أمس الثلاثاء، للمشاركة في فترة إعداد الفريق استعدادًا لبدء منافسات الموسم الجديد.

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