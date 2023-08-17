Bernardo Silva.. برناردو سيلفا يغلق باب الشائعات ويعلن استمراره مع مانشستر سيتي

أعلن نجم كرة القدم البرتغالي برناردو سيلفا، حسمه للشائعات التي تم تداولها خلال الفترة الأخيرة حول مصيره الكروي ومستقبله مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وحقيقة انتقاله إلى نادي برشلونة الاسباني.

ونشر برناردو سيلفا " Bernardo Silva"، صورة له عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به "تويتر"، و"إنستجرام"، وعلق عليها بأسم نادي مانشستر سيتي، ليحسم الجدل ويغلق باب الشائعات بشكل نهائي، ويكشف تجديد عقده مع النادي الإنجليزي لفترة جديدة.

وكان فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن برناردو سيلفا قد وافق شفهياً على تجديد عقده مع مانشستر سيتي، وسيوقع بشكلٍ كبير مع برناردو سيلفا على عقده الجديد مع الفريق بنهاية الاسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يكون العقد الجديد ساري المفعول حتى صيف عام 2026.

وبذلك انهى برناردو سيلفا فكرة انتقاله إلى برشلونة، الأمر الذي جعله الاكثر بحثًا على موقع جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية اليوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023م.