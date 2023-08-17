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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

القائمة النهائية لمرشحي الأفضل في أوروبا قبل حفل يويفا

يويفا
يويفا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس ، عن القائمة النهائية التي تضم ثلاثة لاعبين يتم تحديد الأفضل بينهما على صعيد القارة الأوروبية عن عام 2023.
 

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ميسي يواصل تألقه مع إنتر ميامي الأمريكي.. هدف البرغوث أمام فيلادلفيا.. فيديو

وضمت القائمة النهائية كل من البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتقل حديثًا إلى إنتر ميامي الأمريكي.

اختيار المرشحين .. 

وتم اختيار المرشحين الثلاثة قبل حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من قبل لجنة تحكيم خاصة مشكلة من مدربي الأندية التي شاركت خلال فعاليات المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي،  بالإضافة إلى مدربي منتخبات الرجال.
وشارك أيضًا في اختيار اللاعبين الثلاثة لجنة مكونة من مجموعة من الصحفيين، اختارتهم وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية (ESM).
جدير بالذكر أنه لم يتم السماح للمدربين بالتصويت للاعبين من أنديتهم خلال إجراءات اختيار المرشحين.

على صعيد آخر ، بدأ أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين مفاوضات جادة مع مسؤولي نادى إنتر ميامي الأمريكى للحصول على خدمات الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت تقارير صحفية سعودية ان مفاوضات أحد أندية صندوق الإستثمار السعودي مع إنتر ميامي، تستهدف ضم البرغوث على سبيل الإعارة، خلال الموسم الحالى.
وتمكن ميسي حتى الآن 9 أهداف وصنع هدفًا في 6 مباريات فقط بقميص إنتر ميامي، الذى حقق انتصاره الخامس تواليا فى كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية.

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