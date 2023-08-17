حفل حمو بيكا فى الساحل الشمالي للسيدات فقط

أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن تقديمه حفل غنائي في الساحل الشمالي، وذلك غداً الجمعة الموافق 18 أغسطس، ومن المقرر أن يقدم الحفل للسيدات فقط.

وروج حمو بيكا للحفل من خلال نشره صورة البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيدوهات إنستجرام، مشيرا إلى أن الحفل سيقام في أحد الشواطئ المخصصة للنساء فقط.

ومن شروط دخول الحفل، أنه ممنوع الدخول للرجال، والأطفال الذكور فوق 4 سنوات، وتصل سعر تذكرة دخول الشاطئ وحضور الحفل إلى 600 جنيه .

وكان أثار مطرب المهرجانات حمو بيكا حالة من الجدل، جعلته يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل تريند، بعد أن قدم لزوجته هدية عبارة عن "قلادة ذهبية" احتفالا بعيد ميلادها وتعبيرا منه عن مدى حبه وتقديره لها، والأمر الذي تسبب في صدمة للمتابعين.

حرص مطرب المهرجانات، حمو بيكا، على تهنئة زوجته شمس بمناسبة عيد ميلادها وشارك متابعيه بمجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وهما يرقصان سويا احتفالا بعيد ميلادها، وقامت زوجته بتقبيل يده بعد أن أهداها القلادة الذهبية.

وعلق حمو بيكا على الفيديو قائلًا :" كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتي وصحبتي وبنتي وكل حاجه ليا، العمر كله ليكي يا روح قلبي سنة جديدة مع بعض وأنتي في ضهري ومعايا ومستحملاني، ومقدرة كل ظروفي اللي مريت بيها، سواء حلوة أو وحشة".

وتابع بيكا منشورة قائلًا : "كل سنة وأنت مآمنة بيا وبحلمي وبكل حاجة في حياتي، ربنا يحفظك ليا يا رب والعمر كله مع بعض".

حمو بيكا وزوجته

حمو بيكا وزوجته

سعر صادم لقلادة زوجه حمو بيكا

وكانت هدية حمو بيكا لزوجته بمثابة مفاجأة للحاضرين في حفل العيد الميلاد، حيث قدم لها سلسلة من الذهب وزنها يتقارب من النصف كيلو جرام، خاتم آخر ثمين وبلغ سعر القلادة الذهبية ما يقرب من مليون جنيه.

وأحيا حفل عيد الميلاد زوجه حمو بيكا كلًا من رضا البحراوي وعصام صاصا وسط حضور عدد كبير من أصدقائهما المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.

زوجة حمو بيكا

حمو بيكا وزوجته

من ناحية أخري، كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا طبيعية خلافه مع حسن شاكوش خلال لقائه في برنامج العرافة، حيث قال :" أنا مؤدي وبعترف إني مؤدي، وحسن شاكوش مصطنع وبيتصنع على الناس ومتكبر ومغرور، أنا المدرسة اللي طلعت حسن شاكوش".

وتابع مطرب المهرجانات حمو بيكا حديثة للإعلامية بسمة وهبة :"شاكوش مكنش عنده استوديو وبيحط ممول عشان أغانيه تجيب مشاهدات، أول أغنية عملتها لحسن شاكوش جابت 15 مليون مشاهدة، وأنا اللي طلعته للنور ولما اشتهر والغرور خده مني بقى يعمل أغاني لوحده".