منتخب التايكوندويستعد لبطولة العالم للناشئين بتدريب مشترك مع الكويت وفلسطين بنادي الزهور

زار المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو والمستشار الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور الرياضى فى زيارة تفقدية لمعسكر تدريب منتخب مصر الوطنى للناشئين بنادي الزهور الرياضى بمدينة نصر والذى ضم المنتخب الكويتى للتايكوندو (للكبار والشباب والناشئين) والمنتخب الفلسطينى للتايكوندو ( للكبار والشباب والناشئين)، بالاضافة إلى لاعبى ولاعبات فريق الناشئين بنادي الزهور.

يأتي ذلك فى إطار الاستعداد لبطولة العالم للتايكوندو للناشئين بالبوسنة والهرسك ( سراييڤو 2023) والمقرر إقامتها خلال الفترة من 28-31 اغسطس الجاري، ويشارك المنتخبين العربيين الشقيقين فى المعسكر التدريبى المشترك استعدادا لبطولة العالم وبطولة آسيا 2023.

وبحضور المهندس محمد عبد السلام عضو مجلس إدارة نادي الزهور والعميد خالد محمود نائب رئيس اتحاد التايكوندو والمهندس مصطفى تعلب عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو والمشرف على منتخبي الناشئين والشباب والأستاذ حازم قنديل عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو المشرف على منتخب الباراتايكوندو.

جدير بالذكر ان منتخبنا الوطنى للناشئين يضم عناصر متميزة يعول عليهم الاتحاد في تحقيق نتائج إيجابية والصعود لمنصات التتويج العالمية في بطولة العالم المقبلة وذلك بعد اجتيازهم للتصفيات الوطنية من لاعبى ولاعبات المشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبى، ونادى الصيد المصرى بالدقى وفرع النادى بالقطامية وفرع النادى بـ6 أكتوبر، ونادى 6 أكتوبر الرياضى بالجيزة، ونادى يخت الجيزة، ونادى سموحه، ونادى وادى دجلة، ونادى البيطاش السكندرى، وأكاديمية إليت Elite بالقاهرة.

ورحب المستشار الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور الرياضي بالسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصرى للتايكوندو ورؤساء الوفود الضيوف والأجهزة الفنية والإدارية المرافقة للمنتخبين العربيين الشقيقين وبلاعبى منتخبنا الوطنى للناشئين والجهاز الفنى للفريق، مؤكدًا أن نادي الزهور يفتح أبوابه دائمًا للتايكوندو المصرى وللأشقاء العرب من أجل اعدادهم بالشكل الأمثل

ومن جانبه وجه المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو الشكر للدكتور المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور على الدعم الدائم لاتحاد التايكوندو واستضافة معسكرات المنتخبات المختلفة وأعرب عن سعادته الكبيرة بتواجد المنتخب الكويتي الشقيق والمنتخب الفلسطيني الشقيق علي أرض مصر مرحباً بالاشقاء العرب ومتمنياً لهم قضاء وقت ممتع ومعسكر قوي مثمر

يقود منتخب مصر للناشئين فنيا محمود خليل وعلاء إسماعيل مدرب عام مصطفى عبد العظيم مدرب عام وكلا من ومحمد إيهاب ومحمود هارون وحسنى عزت وسهام الصوالحي مدربين والدكتور رضا عبد الحميد مخطط اللياقة البدنية والاحمال

ويشارك الاتحاد الكويتى للتايكوندو فى معسكره بالقاهرة ببعثة كبيرة مكونة من 28 لاعب ولاعبة ويترأس الوفد الكويتى (لمنتخب الرجال ومنتخب الشباب) أمين صندوق الاتحاد الكويتي للتايكوندو وأحمد منادي النمران، وإداري البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتايكوندو فيصل سعد الرشيدي، ومدير العلاقات العامة وعضو اللجنة الإعلامية في الاتحاد الآسيوي نعمان محمد النعمان، والمدير الفني ورئيس اللجنة الفنية فرج معتوق الفضل، ومدرب فريق الرجال والناشئين عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي وليد سعود المرشاد

ويترأس وفد منتخب الكويت للتايكوندو (لمنتخب الناشئين) أمين السر المساعد في الاتحاد الكويتي للتايكوندو ناصر عبدالله العدواني، وعضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للتايكوندو واداري البعثه احمد عايد المطيري، وعضو لجنة الاشبال في الاتحاد الاسيوي مدرب فريق الاشبال منيف جايز الديحاني

كما يشارك الاتحاد الفلسطينى للتايكوندو فى معسكره بالقاهرة ببعثة متميزة مكونة من 14 لاعب ولاعبة ،ويترأس الوفد العميد إيهاب اسليم، وهديل اسليم اداري الفريق، وكابتن محمد كمال مدرب، والمصري كابتن خالد رجائي مدرب الفريق، والمدربين رامي إحسان وشريف شريم