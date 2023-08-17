المصري البورسعيدي يسابق الزمن لسداد مستحقات نادي قطر

يسابق مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي الزمن ، من أجل سداد باقي قيمة مستحقات نادي قطر القطري في صفقة اللاعب أنطوني أكبوتو والتي بلغت قيمتها 68 ألف دولار.



وتلقى النادي البورسعيدي صباح اليوم الخميس إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يفيد بتعرضه لإيقاف القيد بسبب تلك المستحقات.

وأكد مصدر داخل إدارة النادي البورسعيدي على أن باقي المستحقات سيتم سدادها خلال الساعات القليلة المقبلة ، لتنتهي هذه المشكلة ويُلغى قرار الاتحاد الدولي للعبة.



على صعيد متصل ، أنهى مجلس إدارة النادي المصري، صفقة انضمام باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي لينضم إلى كتيبة الفريق البورسعيدي خلال الموسم المقبل.

وحسم المصري صفقة باهر المحمدي بعدما تمكن من سدد الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي الإسماعيلي الذي يبلغ 20 مليون جنيه.

ووقع باهر المحمدي على عقد مع المصري لمدة 3 سنوات، وتم الإعلان الرسمي عن الصفقة الثلاثاء الماضي.

وانضم باهر المحمدي لمعسكر الفريق البورسعيدي بداية من أول أمس الثلاثاء، للمشاركة في فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

ستاد المصري ..

وتحدث الحسيني أبو قمر، نائب رئيس المصري البورسعيدي، عن آخر تطورات ملف بناء ملعب النادي بمدينة بورسعيد.

وقال أبو قمر خلال تصريحات إعلامية أخيرة: "التعاقد لا يزال ساريا مع استاد هيئة قناة السويس منذ السنة الماضية ".

وأضاف خلال تصريحاته : "مجلس إدارة المصري بقيادة الأستاذ كامل أبو علي يولي ملف الملعب اهتماما كبيرا، وقريبا سيشهد هذا الملف انفراجة".

وواصل: "أعمال الإنشاء باستاد المصري قد بدأت بالفعل، أعمدة الملعب قد شيدت، والشركة المسؤولة عن إنشاء الاستاد تنهي أعمالها سريعا، وخلال الأشهر المقبلة سنمتلك هيكلا خرسانيا كاملا للملعب الذي سيشهد اتساعًا جماهيريًا يتخطى ستاد القاهرة".