كورتوا يخضع لعملية جراحية  في الركبة

خضع الحارس البلجيكي لريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا لعملية جراحية ناجحة في الركبة لمعالجة إصابة تعرض لها خلال التمارين.

وقال ريال في بيان مقتضب إن الحارس الدولي البلجيكي خضع لعملية جراحية ناجحة اليوم لمعالجة التمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى.

وأضاف أن كورتوا سيبدأ برنامجه التأهيلي في الأيام المقبلة، من دون أن يحدد المدة التي هو بحاجة إليها من أجل التعافي، وسط مخاوف من إمكانية غيابه عن الموسم بأكمله.

وتعرّض كورتوا "31 عاماً" للإصابة خلال حصة تدريبية قبل أسبوع وغادر باكياً.

ولجأ ريال إلى مواطنه كيبا أريزابالاجا لتعويض كورتوا بضمه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من تشلسي الإنجليزي.

وخسر ريال أيضاً جهود مدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو بسبب إصابة مماثلة تعرض لها في المباراة الأولى من الدوري ضد أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين ويخضع قريباً لعملية جراحية أيضاً.

ولم يكن ريال موفقاً أيضاً في لاعبه الجديد التركي الواعد أردا جولر الذي أجرى جراحة الاثنين لمعالجة إصابة في الغضروف المفصلي لركبته اليمنى، ما يبعده عن النادي الملكي من ستة الى ثمانية أسابيع.