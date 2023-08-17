الهلال السعودي يُكمل إجراءات تعاقده مع ياسين بونو

أنهى نادي الهلال السعودي تعاقده مع الدولي المغربي ياسين بونو لاعب فريق أشبيلية الأسباني ، بعدما وقع الأخير اليوم الخميس على عقود انتقاله الرسمي إلى الزعيم في صفقة قدرت قيمتها بـ 21 مليون يورو.





ومن المنتظر أن يعلن النادي السعودي عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة بعد أن أعلن أخيرًا عن تعاقده مع البرازيلي نيمار دا سيلفا قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان.



وفي هذا الصدد تحدث المدير الفني لفريق إشبيلية عن رحيل بونو إلي الدوري السعودي، وذلك عقب مواجهة إشبيلة ومانشستر سيتي التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء ضمن مواجهات نهائي السوبر الأوروبي.

رحيل بونو ..

وقال مينديليبار المدير الفني لفريق إشبيلية خلال تصريحات صحفية نشرتها "ماركا" الإسبانية عقب مباراة أمس وقال: "فخور بهذه الميدالية (الفضية)، كنا نقوم بالأشياء بشكل جيد لكننا بحجاة للتركيز في اللمسة الأخيرة".

وعن سؤاله حول حقيقة رحيل ياسين بونو حارس الفريق أجاب: "لم يقل وداعًا بعد، ويبدو أنه سيغادر، يبدو أن الأبواب مفتوحة بالكامل للذهاب إلى الدوري السعودي والأمور شبه حُسمت".

وأكد في تصريحاته: " أخبرت مجلس الإدارة أنه على الأقل يجب أن يتركونا كما نحن، وإذا لم نتمكن من التحسن فنحن سعداء بما لدينا".