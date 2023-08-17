غدا.. انطلاق بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني بالقاهرة

تنطلق غدا الجمعة، منافسات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني 2023، رحال وانسات علي الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي فى الساعة الثالثة عصرا والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 20 أغسطس الجاري.

ويشارك في البطولة 12 دولة وهي "مصر البلد المضيف وأذربيجان والهند والمغرب والأردن وقطر وتونس وأرمينيا وجيورجيا وتايوان وكرواتيا ولبنان".

ووصلت إلى القاهرة، جميع البعثات المشاركة ببطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني "رجال وانسات "

وادت تدريباتها علي صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاذ القاهرة الدولي استعدادًا لانطلاق منافسات البطولة غدا الجمعة

وحرص مسؤولو الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين على توفير كافة سبل الراحة والأمان لضيوف مصر واستقبالهم بالشكل الذي يليق باسم وسمعة وعراقة أم الدنيا.

ويشهد حفل افتتاح البطولة عدد من المفاجآت وعرض فيلم تسجيلي عن بطولة كأس الفراعنة الدولية منذ انطلاقها فى حضور ضيوف مصر من مسؤلي الإتحاد الدولي للجمباز ورؤساء الوفود بالاضافة الى ممثلي وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية المصرية ومجلس ادارة اتحاد الجمباز

ومن جانبه الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إن مصر تحظى بثقة كبيرة من الاتحاد الدولي للعبة وهو ما ظهر مؤخرا فى تنظيم البطولات الدولية الكبرى.

واضاف أمين أن النجاح الذي حققته بطولة الفراعنة الدولية، منذ انطلاقها فى 2019 جعلها واحدة من البطولات الكبري على مستوي العالم.

وتابع أن بطولة الفراعنة الدولية تطور شكلها مع كل نسخة جديدة يتم تنظيمها، حتى باتت واحدة من البطولات الدولية التي تحرص جميع الدول والمنتخبات على المشاركة بها.

واختتم أمين أن بطولة الفراعنة تعتبر حدثًا مهمًا للغاية كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية على أرض مصر لشباب وشابات مصر، حيث إنها فرصة كبيرة للغاية لاستضافة جميع اللاعبين علي مستوي العالم في مصر وتبادل الخبرات الرياضية.