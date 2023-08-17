الفيوم تتابع أعمال مشروع الصرف الصحي بفرقص

تفقد المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مياه الفيوم، سير العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية فرقص بمركز طامية وتابع الأعمال المدنية بمحطة الرفع الرئيسية والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٢٩٣٧٦م٣ يوم ومحطة الرفع الفرعية بطاقة تصميمية تبلغ ٣٤٥٦ م٣ يوم.

وأكد النجار، أن قرية فرقص بمركز طامية هى إحدى القرى المبللة والتى يرتفع بها منسوب المياه الجوفية ، وأن مشروع الصرف الصحى بها توقف فى عام ٢٠١١ لعدم توافر الاعتمادات المالية وقد تم استئناف العمل فى عام ٢٠٢١ بعد توفير الاعتمادات المالية المطلوبة ويخدم المشروع قرى ابو طالب وتوابعها، كفر عميرة، الحطى، سرسنا، وفرقص.

في سياق متصل أضاف أن المشروع يتكون من محطتى رفع رئيسية فرعية وشبكات صرف صحى تبلغ ١٥ كم كما يتضمن تنفيذ عدد ٢ خط طرد بأطوال تبلغ ٤.٣ كم قطر ٧٠٠ مم،٥٠٠ م قطر ٣٠٠ مم، بتكلفة إجمالية ٥٧ مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية ٩٠ % ومن المتوقع الانتهاء من كل الأعمال بنهاية العام الحالى.

وأكد رئيس الشركة خلال جولته أن الشركة تولى اهتمام كبير لاستكمال كل المشروعات القائمة وتوعية المواطنين بهدف الحفاظ على الاستثمارات التى تضخها الدولة في هذا القطاع الحيوي وصولًا لـ"تقديم أفضل خدمة للمواطنين وبأعلى كفاءة".

محطة معالجة كفر محفوظ

ومن جهة أخرى وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والمهندس محمد أبوالعز رئيس مجلس إدارة شركة سبكترا للخدمات الهندسية والمقاولات التخصصية عقد تنفيذ إنشاء محطة معالجة كفر محفوظ، كما وقع والمهندس حسانين المملوك المدير العام لشركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية (ايتوس) عقد تنفيذ إنشاء محطة معالجة اللاهون وذلك ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي بالفيوم والممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، البنك الأوروبى EBRD للاستثمار EIB ومرفق الاستثمار التابع للاتحاد الأوروبى NIF.

أشار"النجار" أن الطاقة التصميمية لمحطة معالجة كفر محفوظ تبلغ ٣٠٠٠ م٣يوم بتكلفة تبلغ ٨.٩ مليون يورو وتتكون المحطة من مدخل، أحواض تهوية، أحواض تلامس الكلور، أحواض ترسيب نهائي، فى حين تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة معالجة اللاهون ٥٥٠٠ م٣ يوم وتخدم عدد سكان يبلغ ٣٤٦٤٨ بتكلفة تبلغ ٧.٥ مليون يورور وتتكون أحواض معالجة ابتدائية، أحواض معالجة بيولوجية عن طريق البرك المهواه، أحواض ترسيب، أحواض الكلور والتعقيم، أماكن تخزين الحمأة مشيرًا إلى أن مدة تنفيذ كل مشروع ٢٤ شهرًا.

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