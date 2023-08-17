مرصد الأزهر يحذر من ممارسة السلوكيات الخاطئة أمام الأبناء

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، من ممارسة السلوكيات الخاطئة أمام الأبناء، قائلًا: "لا لممارسة السلوكيات الخاطئة أمام الأبناء مثل الكذب.. نعم لأن تكونوا قدوتهم الحسنة".

وقال مرصد الأزهر، إن الوالدان مرآة أطفالهما وأقرب قدوة لهما، يقلدون ما يقومان به، ويتأثرون بكل ما يقدمان على فعله سواء كان حسنًا أو سيئًا، فإذا صلحت أفعال الوالدين صلح فعل أطفالهم ونجحوا في حياتهم وكونوا أسرًا صالحة ومجتمعات سوية.

القدوة والنموذج الأمثل بالنسبة للأطفال

مرصد الأزهر يحذر من السلوكيات الخاطئة

أضاف المرصد، أنه إذا شابت تلك الأفعال شائبة فإنها تؤثر فيهم وتصبح عادة أصيلة لديهم وأسلوب حياة، مقتنعين به ظانين أنه الأفضل والأحسن والأمثل، ولم لا وخاصة أنها قد صدرت في البداية من القدوة والنموذج الأمثل بالنسبة لهم وهو: "الآباء"، الذين يشكلون في وجدانهم وعقولهم وفكرهم النماذج المثالية التي لا تخطيء أبدًا، ولا تقدم على أي فعل خاطئ.

وناشد المرصد الآباء قائلًا: "عزيزي الأب، عزيزتي الأم.. عندما يدق جرس الهاتف في منزلكما، لا تطلبا من أطفالكما الرد وإنكار وجودكما، بل اطلبوا منهم الاعتذار على عدم الرد في الوقت الحالي".

وتابع: "أبناؤكم أمانة فكونوا القدوة الحسنة، واعملوا على غرس الفضائل في نفوسهم منذ الصغر، واهتموا بأن يروا منكم كل جميل حسن، فهم كالأرض الخصبة ما ستزرعونه فيهم في الصغر ستحصدونه في الكبر".