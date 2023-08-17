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الخميس 17 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

سبب تأجيل حفل بلاك تيما في الجامعة الأمريكية

بلاك تيما
بلاك تيما

أعلنت الفرقة الغنائية بلاك تيما، تأجيل حفلهم، والذي كان مقرر أن يقام غدًا الجمعة 18 أغسطس، في الجامعة الأمريكية وذلك لأسباب طارئة.

 

وكتب بلاك تيما، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" خبر حزين جدا لينا .. تم تأجيل حفلة 18 اغسطس فى الجامعة الأمريكية لأسباب طارئة كنا منتظرين جدا نكون معاكم بس للأسف".

 

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أسعار تذاكر حفل بلاك تيما في عيد الأضحى

معلومات عن بلاك تيما

 فريق غنائي مكون من ثلاثة شباب من النوبة، تم تأسيسه في أغسطس عام 2004، ومؤسسوه هم : "أمير صلاح الدين، والذي كانت له تجربة سابقة مع فريق (كاريزما) الغنائي، أحمد بحر ومحمد عبده.

 شاركوا بالغناء في فيلم (ألف مبروك) عام 2009، ثم طرحوا ألبوم (بحار) عام 2010 والذي حقق نجاحًا كبيرًا، تم ترشيحهم لأربع جوائز وورلد ميوزيك أوورد.

اشتهروا بأغاني عدة منها بحار، زحمة، وحصلوا على العديد من الجوائز من بينها "الميما" كأفضل فريق غنائى فى الشرق الأوسط، جائزة "الميوزك أوورد" للشرق الأوسط.

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