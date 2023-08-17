ده قلبي ده.. حماقي يطرح رابع أغانيه الصيفية

طرح الفنان محمد حماقي أحدث أغانيه “ ده قلبي ده”، وهي رابع إصداراته خلال صيف 2023، الذي انطلق في بداية أغسطس الجاري.

تفاصيل أغنية ده قلبي ده حماقي

أغنية ده قلبي ده من كلمات أمير طعيمة، احلان أحمد إبراهيم، توزيع تميم، ومن المقرر طرحها في الخامسة مساء اليوم عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكامل المنصات الموسيقية الشهيرة.

وأصدر حماقي حديثًا أغنية “مش كفاية فراق”، التي اقتربت من المليون الثاني خلال أسبوع من طرحها عبر يوتيوب، كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع تميم، وحصلت على المركز السادس.

تقول كلماتها:

“مشاوير ذكريات وسنين تفاصيل هنلاقيها في مين وسؤال كل يوم بليل راجعين ولا مش راجعين حواديت زي حب زمان عناوين روحنا كل مكان أيام مش بتيجي كتير أيام تغلب النسبان يا فراق مش كفاية فراق هرتاح إمتى من الأشواق وديت ليه حبيبي بعيد أوجاعي كل يوم بتزيد يافراق مش كفاية فراق يا فراق جاي على العشاق يرضيك هو إحنا أي اتنين ما تروح روح لناس تانيين في اليوم ألف مرة بموت بيبان إني مش مبسوط وهجيب فرحة تاني منين ع الفاضي عمري بقى بيفوت الباب متقفلش وراه كداب لو هقول أنساه وهعيش ع الأمل ده هعيش دي حياتي كلها وياه يافراق مش كفاية فراق هرتاح إمتى من الأشواق وديت ليه حبيبي بعيد أوجاعي كل يوم بتزيد يافراق مش كفاية فراق يا فراق جاي على العشاق يرضيك هو إحنا أي اتنين ما تروح روح لناس تانيين”

"لمون نعناع" في قائمة الأكثر مشاهدة بعد 3 أسابيع:

بجانب أغنية لمون نعناع التي ما زالت في قائمة الأكثر مشاهدة بعد 3 أسابيع من طرحها واجتازت حاجز الـ6 ملايين مشاهدة.

من كلمات فلبينو أحمد ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وتقول كلماتها:

"هي سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير فترة صعبة وقضيناها ياللا بجملة الخساير ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا فمايمنعناش إنه لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع ولو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع لو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا في الآخر بان إنه هو من البداية غلطة وقلبي مش بتاع دراما جاي يدّن ليه في مالطا ياللا وفي ستين سلامة ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا فمايمنعناش إنه لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع لو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع لو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا”.

إضافةً إلى أغنية "حبيت المقابلة" التي سجلت أكثر من 4 ملايين مشاهدة، أغنية "حبيت المقابلة" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، وتقول كلماتها:

“انا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة يخربيت التنهيده.. الخطوة ترقص طبلة.. بترقص طبلة تفاصيل مختلفة جديدة كدا هنطووووول كدا هنطووووول هو احنا بتوع فرصة سعيدة انا حبيت المغازلة.. حبيت المغازلة يخربيت التوليفة الملكة طالعة نازلة.. الملكة طالعة نازلة لا.. نزلة طالعة كدا هنطووووول كدا كدا كدا هنطووووول هو احنا بتوع فرصة سعيدة انا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة اخد رأيك في حاجة تاخدي راي في حلاوتك ممكن وانا لسه عارفك احلف عادي بغلاوتك اخد رأيك في حاجة تاخدي راي في حلاوتك ممكن وانا لسه عارفك احلف عادي بغلاوتك كدا هنطووووول هنطول هنطول كدا كدا كدا هنطووووول هو احنا بتوع فرصة سعيدة انا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة يخربيت التنهيده.. الخطوة ترقص طبلة.. رقص طبلة بترقص طبلة حبيت المقابلة حبيت المقابلة الملكة طالعة نازلة بترقص بترقص طبلة كدا هنطووووول كدا كدا كدا هنطووووول هو احنا بتوع فرصة سعيدة حبيت المقابلة.. أنا حبيت المقابلة".