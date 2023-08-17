الزمالك يخسر أمام العربي الكويتي في البطولة العربية لأندية اليد

تلقى فريق الزمالك لكرة اليد هزيمة مفاجأة أمام نظيره فريق العربي الكويتي، في ثاني مبارياته في البطولة العربية لليد و المؤهلة إلى بطولة سوبر جلوب "كأس العالم للأندية".

وخسر الزمالك أمام العربي الكويتي بنتيجة 32 – 33 في مباراة مثيرة شهدت قوة وندية كبيرة بين الفريقين.

يذكر أن الفارس الأبيض ألتقي في المباراة الأولي بالبطوبة مع نظيره وفاق عين التوتة ظهر أمس الأربعاء، وفاز الزمالك على نظيره وفاق عين التوتة بنتيجة 33/28.

وانطلقت البطولة العربية لكرة اليد أمس الأربعاء الموافق 16 أغسطس، وتستمر حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في المجموعة الثانية مع كل من الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.